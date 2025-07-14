https://ria.ru/20250714/grok--2028993470.html

Маск рассказал о возможностях новой модели ИИ Grok 4

Маск рассказал о возможностях новой модели ИИ Grok 4 - РИА Новости, 14.07.2025

Маск рассказал о возможностях новой модели ИИ Grok 4

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что новая модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4 от принадлежащей ему компании xAI сможет... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:38:00+03:00

2025-07-14T12:38:00+03:00

2025-07-14T12:38:00+03:00

технологии

илон маск

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что новая модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4 от принадлежащей ему компании xAI сможет играть в созданные ею игры и исправлять в них ошибки до тех пор, пока игра не станет "идеальной". Маск 10 июля объявил о выпуске новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4. "Grok сможет видеть и играть в созданную им игру, исправлять любые ошибки и добавлять функции, пока не сочтет игру идеальной", - написал Маск в соцсети Х.Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

https://ria.ru/20250714/musk-2028975778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, илон маск, искусственный интеллект (ии)