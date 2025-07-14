https://ria.ru/20250714/grigorenko-2029100032.html
Григоренко: число проверок бизнеса в РФ находится на историческом минимуме
Григоренко: число проверок бизнеса в РФ находится на историческом минимуме - РИА Новости, 14.07.2025
Григоренко: число проверок бизнеса в РФ находится на историческом минимуме
Правительство последовательно совершенствует контрольно-надзорную сферу в России, сейчас количество проверок бизнеса находится на историческом минимуме, заявил... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:59:00+03:00
2025-07-14T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство последовательно совершенствует контрольно-надзорную сферу в России, сейчас количество проверок бизнеса находится на историческом минимуме, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. "Правительство последовательно совершенствует контрольно-надзорную сферу в России. Мы отказались от излишних проверок и внедряем цифровые формы контроля. Это позволяет снижать административную нагрузку на бизнес и оставаться на страже прав наших граждан. Сейчас количество проверок находится на историческом минимуме: в 2024 году их было проведено меньше, чем в "ковидном" 2020 году", – приводят в аппарате Григоренко его слова, сказанные в ходе ежегодного доклада правительства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ за 2024 год в ГД и СФ. Согласно представленным данным, за отчетный период количество проверок снизилось на 8,2% по сравнению с 2023 годом и более чем на 23% по сравнению с 2020 годом, когда действовали временные ограничения, связанные с пандемией. Так, в 2024 году было проведено порядка 312 тысяч проверок, в 2023 году – 340 тысяч, в 2020 году – 408 тысяч. Важно, что на фоне сокращения числа проверок общий уровень безопасности сохраняется. Это стало возможным за счет внедрения риск-ориентированного подхода, в том числе – проверки контрольно-надзорных органов на основании срабатывания индикаторов риска. Традиционно проверки по индикаторам риска - одни из самых эффективных, сообщают в аппарате вице-премьера. В 2024 году их эффективность составила 87,3%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был на уровне 76,6%. Отдельное внимание в 2024 году было уделено развитию цифровизации и внедрению удаленных форм контроля. Проведен эксперимент по удаленным проверкам компаний с помощью мобильного приложения "Инспектор". С этого года использование мобильного приложения закреплено законодательно. Также растет популярность еще одного цифрового инструмента – сервиса досудебного обжалования на "Госуслугах". Он дает возможность предпринимателям оспорить решения контрольных органов, не прибегая к судебным процедурам и разбирательствам. В 2024 году от бизнеса поступило порядка 7,5 тысяч жалоб, более чем в 2 раза выросло количество ходатайств. Эти обращения служат обратной связью для правительства о качестве исполнения контрольно-надзорной функции государства. Обратную связь от граждан правительство получает также через различные опросы.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , дмитрий григоренко, госдума рф
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Дмитрий Григоренко, Госдума РФ
Григоренко: число проверок бизнеса в РФ находится на историческом минимуме
Григоренко: число проверок бизнеса в России сократилось до минимума
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство последовательно совершенствует контрольно-надзорную сферу в России, сейчас количество проверок бизнеса находится на историческом минимуме, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко.
"Правительство последовательно совершенствует контрольно-надзорную сферу в России. Мы отказались от излишних проверок и внедряем цифровые формы контроля. Это позволяет снижать административную нагрузку на бизнес и оставаться на страже прав наших граждан. Сейчас количество проверок находится на историческом минимуме: в 2024 году их было проведено меньше, чем в "ковидном" 2020 году", – приводят в аппарате Григоренко его слова, сказанные в ходе ежегодного доклада правительства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ за 2024 год в ГД и СФ.
Согласно представленным данным, за отчетный период количество проверок снизилось на 8,2% по сравнению с 2023 годом и более чем на 23% по сравнению с 2020 годом, когда действовали временные ограничения, связанные с пандемией. Так, в 2024 году было проведено порядка 312 тысяч проверок, в 2023 году – 340 тысяч, в 2020 году – 408 тысяч.
Важно, что на фоне сокращения числа проверок общий уровень безопасности сохраняется. Это стало возможным за счет внедрения риск-ориентированного подхода, в том числе – проверки контрольно-надзорных органов на основании срабатывания индикаторов риска.
Традиционно проверки по индикаторам риска - одни из самых эффективных, сообщают в аппарате вице-премьера. В 2024 году их эффективность составила 87,3%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был на уровне 76,6%. Отдельное внимание в 2024 году было уделено развитию цифровизации и внедрению удаленных форм контроля. Проведен эксперимент по удаленным проверкам компаний с помощью мобильного приложения "Инспектор". С этого года использование мобильного приложения закреплено законодательно.
Также растет популярность еще одного цифрового инструмента – сервиса досудебного обжалования на "Госуслугах". Он дает возможность предпринимателям оспорить решения контрольных органов, не прибегая к судебным процедурам и разбирательствам. В 2024 году от бизнеса поступило порядка 7,5 тысяч жалоб, более чем в 2 раза выросло количество ходатайств. Эти обращения служат обратной связью для правительства о качестве исполнения контрольно-надзорной функции государства. Обратную связь от граждан правительство получает также через различные опросы.