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Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине
Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине - РИА Новости, 14.07.2025
Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине
Американский сенатор Линдси Грэм* признал Украину территорией России, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:01:00+03:00
2025-07-14T09:01:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* признал Украину территорией России, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х.Так он с иронией отреагировал на выступление Грэма* в эфире телеканала CBS, во время которого политик заявил, что "игра в отношении вторжения Путина в Россию скоро изменится".Парламентарий, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа.Американский лидер, в свою очередь, уточнил, что перспектива принятия в конгрессе законопроекта о новых ограничительных мерах против Москвы будет полностью зависеть от его собственного решения.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028969748.html
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россия, украина, чей боуз, линдси грэм*, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Чей Боуз, Линдси Грэм*, Владимир Путин, В мире
Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине
Журналист Боуз: сенатор Грэм признал Украину частью России