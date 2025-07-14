https://ria.ru/20250714/grem-2028942233.html

Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине

Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине - РИА Новости, 14.07.2025

Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине

Американский сенатор Линдси Грэм* признал Украину территорией России, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:01:00+03:00

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россия

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линдси грэм*

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* признал Украину территорией России, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х.Так он с иронией отреагировал на выступление Грэма* в эфире телеканала CBS, во время которого политик заявил, что "игра в отношении вторжения Путина в Россию скоро изменится".Парламентарий, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа.Американский лидер, в свою очередь, уточнил, что перспектива принятия в конгрессе законопроекта о новых ограничительных мерах против Москвы будет полностью зависеть от его собственного решения.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2028969748.html

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россия, украина, чей боуз, линдси грэм*, владимир путин, в мире