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Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине - РИА Новости, 14.07.2025
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09:01 14.07.2025 (обновлено: 11:47 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/grem-2028942233.html
Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине
Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине - РИА Новости, 14.07.2025
Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине
Американский сенатор Линдси Грэм* признал Украину территорией России, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 14.07.2025
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2025-07-14T11:47:00+03:00
россия
украина
чей боуз
линдси грэм*
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* признал Украину территорией России, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х.Так он с иронией отреагировал на выступление Грэма* в эфире телеканала CBS, во время которого политик заявил, что "игра в отношении вторжения Путина в Россию скоро изменится".Парламентарий, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа.Американский лидер, в свою очередь, уточнил, что перспектива принятия в конгрессе законопроекта о новых ограничительных мерах против Москвы будет полностью зависеть от его собственного решения.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028969748.html
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россия, украина, чей боуз, линдси грэм*, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Чей Боуз, Линдси Грэм*, Владимир Путин, В мире
Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине

Журналист Боуз: сенатор Грэм признал Украину частью России

© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Josh Reynolds
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* признал Украину территорией России, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Так он с иронией отреагировал на выступление Грэма* в эфире телеканала CBS, во время которого политик заявил, что "игра в отношении вторжения Путина в Россию скоро изменится".
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В США пришли к неожиданному выводу после нового решения Трампа по Украине
Вчера, 11:13
Парламентарий, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа.
Американский лидер, в свою очередь, уточнил, что перспектива принятия в конгрессе законопроекта о новых ограничительных мерах против Москвы будет полностью зависеть от его собственного решения.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Не хотите — как хотите: Вашингтону нечем грозить Москве
Вчера, 08:00
 
РоссияУкраинаЧей БоузЛиндси Грэм*Владимир ПутинВ мире
 
 
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