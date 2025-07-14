https://ria.ru/20250714/gosudarstvo-2028982717.html

Шор: блок "Победа" выступает за создание Союзного государства с Россией

Шор: блок "Победа" выступает за создание Союзного государства с Россией - РИА Новости, 14.07.2025

Шор: блок "Победа" выступает за создание Союзного государства с Россией

Оппозиционный блок "Победа" выступает за создание Союзного государства России и Молдавии, сообщил лидер политсилы Илан Шор в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:06:00+03:00

2025-07-14T12:06:00+03:00

2025-07-14T16:00:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" выступает за создание Союзного государства России и Молдавии, сообщил лидер политсилы Илан Шор в Telegram-канале."Победа" будет биться за право представлять свободную Молдову в парламенте. Мы верим в свои силы, потому что за нас голоса сотен тысяч людей, и мы никогда не обманем их доверие. "Победа" предлагает четкую и прозрачную программу: за Союзное государство с Россией; за торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС; за дешевый газ и честные цены; за сохранение национальной идентичности и суверенитета", — написал он.Политик подчеркнул, что будет внимательно следить за действиями Центризбиркома, допуская, что власти могут помешать регистрации политсилы."Партия "Действие и солидарность" втягивает нашу страну в экономическое рабство. Сытая и самодовольная Европа никогда не будет с нами на равных. ЕС и НАТО не дадут защиты молдаванам. Напротив, они будут воевать нашими руками", — добавил Шор.Агрессивная политика СандуОтношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250707/moldavija-2027773940.html

https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027513677.html

https://ria.ru/20250704/shor-2027092250.html

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россия, евразийский экономический союз, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков, илан шор, евросоюз, нато, в мире, европа