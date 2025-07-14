Шор: блок "Победа" выступает за создание Союзного государства с Россией
Шор: блок "Победа" выступает за создание СГ с РФ и сотрудничество с ЕАЭС
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлен попечительского Совета АНО "Евразия" Илан Шор на ПМЭФ-2025
Член попечительского Совета АНО "Евразия" Илан Шор на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" выступает за создание Союзного государства России и Молдавии, сообщил лидер политсилы Илан Шор в Telegram-канале.
"Победа" будет биться за право представлять свободную Молдову в парламенте. Мы верим в свои силы, потому что за нас голоса сотен тысяч людей, и мы никогда не обманем их доверие. "Победа" предлагает четкую и прозрачную программу: за Союзное государство с Россией; за торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС; за дешевый газ и честные цены; за сохранение национальной идентичности и суверенитета", — написал он.
Лидеры партий, входящих в блок "Победа", в понедельник подали документы в ЦИК, чтобы зарегистрироваться для участия в запланированных на 28 сентября парламентских выборах.
Политик подчеркнул, что будет внимательно следить за действиями Центризбиркома, допуская, что власти могут помешать регистрации политсилы.
"Партия "Действие и солидарность" втягивает нашу страну в экономическое рабство. Сытая и самодовольная Европа никогда не будет с нами на равных. ЕС и НАТО не дадут защиты молдаванам. Напротив, они будут воевать нашими руками", — добавил Шор.
Агрессивная политика Санду
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.