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Шор: блок "Победа" выступает за создание Союзного государства с Россией - РИА Новости, 14.07.2025
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12:06 14.07.2025 (обновлено: 16:00 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/gosudarstvo-2028982717.html
Шор: блок "Победа" выступает за создание Союзного государства с Россией
Шор: блок "Победа" выступает за создание Союзного государства с Россией - РИА Новости, 14.07.2025
Шор: блок "Победа" выступает за создание Союзного государства с Россией
Оппозиционный блок "Победа" выступает за создание Союзного государства России и Молдавии, сообщил лидер политсилы Илан Шор в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:06:00+03:00
2025-07-14T16:00:00+03:00
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евразийский экономический союз
молдавия
москва
майя санду
дмитрий песков
илан шор
евросоюз
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КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" выступает за создание Союзного государства России и Молдавии, сообщил лидер политсилы Илан Шор в Telegram-канале."Победа" будет биться за право представлять свободную Молдову в парламенте. Мы верим в свои силы, потому что за нас голоса сотен тысяч людей, и мы никогда не обманем их доверие. "Победа" предлагает четкую и прозрачную программу: за Союзное государство с Россией; за торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС; за дешевый газ и честные цены; за сохранение национальной идентичности и суверенитета", — написал он.Политик подчеркнул, что будет внимательно следить за действиями Центризбиркома, допуская, что власти могут помешать регистрации политсилы."Партия "Действие и солидарность" втягивает нашу страну в экономическое рабство. Сытая и самодовольная Европа никогда не будет с нами на равных. ЕС и НАТО не дадут защиты молдаванам. Напротив, они будут воевать нашими руками", — добавил Шор.Агрессивная политика СандуОтношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
https://ria.ru/20250707/moldavija-2027773940.html
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россия, евразийский экономический союз, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков, илан шор, евросоюз, нато, в мире, европа
Россия, Евразийский экономический союз, Молдавия, Москва, Майя Санду, Дмитрий Песков, Илан Шор, Евросоюз, НАТО, В мире, Европа
Шор: блок "Победа" выступает за создание Союзного государства с Россией

Шор: блок "Победа" выступает за создание СГ с РФ и сотрудничество с ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлен попечительского Совета АНО "Евразия" Илан Шор на ПМЭФ-2025
Член попечительского Совета АНО Евразия Илан Шор на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Член попечительского Совета АНО "Евразия" Илан Шор на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" выступает за создание Союзного государства России и Молдавии, сообщил лидер политсилы Илан Шор в Telegram-канале.
"Победа" будет биться за право представлять свободную Молдову в парламенте. Мы верим в свои силы, потому что за нас голоса сотен тысяч людей, и мы никогда не обманем их доверие. "Победа" предлагает четкую и прозрачную программу: за Союзное государство с Россией; за торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС; за дешевый газ и честные цены; за сохранение национальной идентичности и суверенитета", — написал он.
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Лидеры партий, входящих в блок "Победа", в понедельник подали документы в ЦИК, чтобы зарегистрироваться для участия в запланированных на 28 сентября парламентских выборах.

Политик подчеркнул, что будет внимательно следить за действиями Центризбиркома, допуская, что власти могут помешать регистрации политсилы.
"Партия "Действие и солидарность" втягивает нашу страну в экономическое рабство. Сытая и самодовольная Европа никогда не будет с нами на равных. ЕС и НАТО не дадут защиты молдаванам. Напротив, они будут воевать нашими руками", — добавил Шор.
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Агрессивная политика Санду

Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
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РоссияЕвразийский экономический союзМолдавияМоскваМайя СандуДмитрий ПесковИлан ШорЕвросоюзНАТОВ миреЕвропа
 
 
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