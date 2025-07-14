В Госдуме ответили на ультиматум Трампа по Украине
Депутат Журавлев: санкции США против России ударят по американской экономике
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа ввести против России и ее партнеров торговые пошлины в 100 процентов в случае отсутствия договоренности по Украине в течение 50-ти дней ослабит в первую очередь экономику самих США, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с "Газетой.Ru".
"Спешу разочаровать американского президента — мы с США в данный момент почти ничем не торгуем, мизерный товарооборот в восемь миллиардов долларов. При этом из России Соединенные Штаты получают необходимые им уран, титан, палладий, и их подорожание скажется прежде всего не на нашей, а как раз на их экономике",— сказал он.
Парламентарий также отметил, что позиция американского лидера неудивительна, и ждать другого решения от руководителя страны, которая считает Россию врагом, было бы странно.
В понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит около ста процентов. Вместе с тем он надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома в комментарии для Reuters пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении Москвы, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции неэффективны.
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