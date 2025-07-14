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В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов - РИА Новости, 14.07.2025
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14:24 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/gosduma-2029016437.html
В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов
В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов - РИА Новости, 14.07.2025
В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов
Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:24:00+03:00
2025-07-14T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний", - сказано в письме. Сообщается, что, в соответствии с действующим законодательством, при задержке по вине авиакомпании пассажирам полагается компенсация в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, однако компенсация выплачивается только по заявлению самих пассажиров, в результате чего подавляющее большинство граждан России, имеющих на неё право, выплаты не получают. "По оценкам экспертов, лишь около 10% пассажиров обращаются за компенсацией. Это связано с тем, что процедура получения выплат излишне забюрократизирована и затянута, а сам размер компенсации зачастую невелик", - отмечается в документе. Депутат считает, что введение такого механизма позволит авиаперевозчику автоматически выплачивать компенсацию без необходимости подачи отдельного заявления со стороны пострадавшего пассажира, что устранит бюрократические барьеры и обеспечит своевременное получение средств гражданами в полном объёме.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов

Депутат Авксентьева предложила сделать выплаты авиакомпенсаций автоматическими

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОжидание в аэропорту
Ожидание в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний", - сказано в письме.
Сообщается, что, в соответствии с действующим законодательством, при задержке по вине авиакомпании пассажирам полагается компенсация в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, однако компенсация выплачивается только по заявлению самих пассажиров, в результате чего подавляющее большинство граждан России, имеющих на неё право, выплаты не получают.
"По оценкам экспертов, лишь около 10% пассажиров обращаются за компенсацией. Это связано с тем, что процедура получения выплат излишне забюрократизирована и затянута, а сам размер компенсации зачастую невелик", - отмечается в документе.
Депутат считает, что введение такого механизма позволит авиаперевозчику автоматически выплачивать компенсацию без необходимости подачи отдельного заявления со стороны пострадавшего пассажира, что устранит бюрократические барьеры и обеспечит своевременное получение средств гражданами в полном объёме.
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