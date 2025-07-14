https://ria.ru/20250714/gosduma-2028921574.html
В Госдуме рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска
В Госдуме рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска - РИА Новости, 14.07.2025
В Госдуме рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска
Россияне имеют право оформить перерасчет платы за услуги ЖКХ в случае отсутствия в течение пяти суток подряд в жилом помещении, например, во время командировок, РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:20:00+03:00
2025-07-14T02:20:00+03:00
2025-07-14T02:20:00+03:00
общество
жкх
александр якубовский
госдума рф
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россияне имеют право оформить перерасчет платы за услуги ЖКХ в случае отсутствия в течение пяти суток подряд в жилом помещении, например, во время командировок, дачного сезона или периода отпусков, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Один из важнейших принципов в сфере жилищно-коммунальных услуг - плата должна взиматься только за реально потребленные ресурсы. Именно поэтому действующее законодательство предусматривает возможность перерасчета платы за ЖКХ в случае временного отсутствия гражданина в жилом помещении. Если человек отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет полное право на перерасчет с шестого дня отсутствия. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье", - сказал Якубовский. По словам парламентария, речь идет о перерасчете тех коммунальных услуг, которые начисляются исходя из количества проживающих, а не по приборам учета. В первую очередь это: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами. "Чтобы оформить перерасчет необходимо: обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию, подать заявление на перерасчет, приложить документы, подтверждающие отсутствие: билеты на транспорт, командировочные документы, справку о временной регистрации в другом регионе, справку из лечебного учреждения, документы о пребывании в санатории или пансионате", - отметил он. Якубовский уточнил, что перерасчет производится за весь период отсутствия, начиная с шестого дня. Кроме того, перерасчет возможен только при отсутствии счетчиков по конкретному виду услуги: если установлены приборы учета, то начисления идут по их показаниям - и перерасчет не требуется. "Такой механизм позволяет людям не переплачивать за услуги, которыми они не пользовались. При этом важно, чтобы процедура была максимально понятной и не сопровождалась избыточной бюрократией. Это вопрос не только справедливости, но и доверия граждан к системе ЖКХ", - заключил он.
https://ria.ru/20250617/gosduma-2023236119.html
https://ria.ru/20250415/gosduma-2011270603.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, жкх, александр якубовский, госдума рф, тсж
Общество, ЖКХ, Александр Якубовский, Госдума РФ, ТСЖ
В Госдуме рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска
Депутат Якубовский: на время отпуска можно оформить перерасчет платы за ЖКХ
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россияне имеют право оформить перерасчет платы за услуги ЖКХ в случае отсутствия в течение пяти суток подряд в жилом помещении, например, во время командировок, дачного сезона или периода отпусков, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Один из важнейших принципов в сфере жилищно-коммунальных услуг - плата должна взиматься только за реально потребленные ресурсы. Именно поэтому действующее законодательство предусматривает возможность перерасчета платы за ЖКХ в случае временного отсутствия гражданина в жилом помещении. Если человек отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет полное право на перерасчет с шестого дня отсутствия. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье", - сказал Якубовский
.
По словам парламентария, речь идет о перерасчете тех коммунальных услуг, которые начисляются исходя из количества проживающих, а не по приборам учета. В первую очередь это: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами.
"Чтобы оформить перерасчет необходимо: обратиться в управляющую компанию, ТСЖ
или ресурсоснабжающую организацию, подать заявление на перерасчет, приложить документы, подтверждающие отсутствие: билеты на транспорт, командировочные документы, справку о временной регистрации в другом регионе, справку из лечебного учреждения, документы о пребывании в санатории или пансионате", - отметил он.
Якубовский уточнил, что перерасчет производится за весь период отсутствия, начиная с шестого дня. Кроме того, перерасчет возможен только при отсутствии счетчиков по конкретному виду услуги: если установлены приборы учета, то начисления идут по их показаниям - и перерасчет не требуется.
"Такой механизм позволяет людям не переплачивать за услуги, которыми они не пользовались. При этом важно, чтобы процедура была максимально понятной и не сопровождалась избыточной бюрократией. Это вопрос не только справедливости, но и доверия граждан к системе ЖКХ", - заключил он.