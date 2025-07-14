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Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование - РИА Новости, 14.07.2025
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Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование
Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование - РИА Новости, 14.07.2025
Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается дать участникам СВО возможность... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T01:08:00+03:00
2025-07-14T01:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается дать участникам СВО возможность получить бесплатно второе средне-специальное и высшее образование, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Учитывая необходимость социальной поддержки ветеранов боевых действия, предлагается законодательно закрепить возможность получения бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что инициатива подготовлена во исполнение поручений президента, представленных по итогам ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Лидер партии подчеркнул, что в настоящее время бесплатно получить можно лишь первое средне-специальное или высшее образование. "Многие ветераны, которые возвращаются из зоны боевых действий, по состоянию здоровья не могут вернуться к своей прежней деятельности. Поэтому мы считаем правильным предоставить им возможность бесплатно получить другую профессию", - сказал политик. Лидер партии отметил, что в случае принятия данного законопроекта участники СВО смогут поступать в колледжи или вузы на конкурсной основе, и это не потребует дополнительных затрат федерального бюджета. "Ветераны смогут выбрать новую специальность, не беспокоясь о финансовой нагрузке. Этот шаг поможет героям СВО адаптироваться к гражданской жизни, а также и станет примером заботы государства о тех, кто отдал долг Родине", - сообщил Гусев РИА Новости.
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общество, госдума рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Госдума РФ, Россия
Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование

СРЗП предложила дать ветеранам СВО право на бесплатное второе высшее образование

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается дать участникам СВО возможность получить бесплатно второе средне-специальное и высшее образование, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
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"Учитывая необходимость социальной поддержки ветеранов боевых действия, предлагается законодательно закрепить возможность получения бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что инициатива подготовлена во исполнение поручений президента, представленных по итогам ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Лидер партии подчеркнул, что в настоящее время бесплатно получить можно лишь первое средне-специальное или высшее образование.
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"Многие ветераны, которые возвращаются из зоны боевых действий, по состоянию здоровья не могут вернуться к своей прежней деятельности. Поэтому мы считаем правильным предоставить им возможность бесплатно получить другую профессию", - сказал политик.
Лидер партии отметил, что в случае принятия данного законопроекта участники СВО смогут поступать в колледжи или вузы на конкурсной основе, и это не потребует дополнительных затрат федерального бюджета.
"Ветераны смогут выбрать новую специальность, не беспокоясь о финансовой нагрузке. Этот шаг поможет героям СВО адаптироваться к гражданской жизни, а также и станет примером заботы государства о тех, кто отдал долг Родине", - сообщил Гусев РИА Новости.
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