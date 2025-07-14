https://ria.ru/20250714/gosduma-2028918449.html

Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование

Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование - РИА Новости, 14.07.2025

Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается дать участникам СВО возможность... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T01:08:00+03:00

2025-07-14T01:08:00+03:00

2025-07-14T01:08:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается дать участникам СВО возможность получить бесплатно второе средне-специальное и высшее образование, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Учитывая необходимость социальной поддержки ветеранов боевых действия, предлагается законодательно закрепить возможность получения бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что инициатива подготовлена во исполнение поручений президента, представленных по итогам ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Лидер партии подчеркнул, что в настоящее время бесплатно получить можно лишь первое средне-специальное или высшее образование. "Многие ветераны, которые возвращаются из зоны боевых действий, по состоянию здоровья не могут вернуться к своей прежней деятельности. Поэтому мы считаем правильным предоставить им возможность бесплатно получить другую профессию", - сказал политик. Лидер партии отметил, что в случае принятия данного законопроекта участники СВО смогут поступать в колледжи или вузы на конкурсной основе, и это не потребует дополнительных затрат федерального бюджета. "Ветераны смогут выбрать новую специальность, не беспокоясь о финансовой нагрузке. Этот шаг поможет героям СВО адаптироваться к гражданской жизни, а также и станет примером заботы государства о тех, кто отдал долг Родине", - сообщил Гусев РИА Новости.

https://ria.ru/20241212/veteran-1988718158.html

https://ria.ru/20250408/gosduma-2009930712.html

https://ria.ru/20241227/gosduma-1991742370.html

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Дарья Буймова

общество, госдума рф, россия