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В Госдуму внесут проект о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам - РИА Новости, 14.07.2025
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00:19 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/gosduma-2028915463.html
В Госдуму внесут проект о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам
В Госдуму внесут проект о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам - РИА Новости, 14.07.2025
В Госдуму внесут проект о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам
Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T00:19:00+03:00
2025-07-14T00:19:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам, в частности, обязать их предъявлять при въезде в Россию справку об отсутствии вирусов, инфекций и ряда заболеваний, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона … предлагается расширить перечень требований к иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается, чтобы трудовой мигрант при пересечении госграницы имел при себе и смог предъявить: медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита "В" и "С", а также отсутствие заболевания сифилисом и туберкулезом, проведенных не ранее чем за 10 суток до дня въезда в России. Кроме того, проектом предусматривается обязанность иметь при себе результаты теста, подтверждающего отсутствие в организме наркотических, психотропных веществ, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня въезда в РФ. Авторы проекта считают, что такие нововведения позволят снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также предотвратят заезд на территорию России трудовых мигрантов с социально опасными вирусами и заболеваниями. "В условиях внутреннего кадрового дефицита мы вынуждены приглашать рабочую силу извне. Но иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои, в том числе медицинского характера", - сказал Нилов.
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028580888.html
https://ria.ru/20250701/migranty-2026411301.html
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общество, россия, госдума рф, мигранты
Общество, Россия, Госдума РФ, Мигранты
В Госдуму внесут проект о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам

Депутат Нилов предложил ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам, в частности, обязать их предъявлять при въезде в Россию справку об отсутствии вирусов, инфекций и ряда заболеваний, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона … предлагается расширить перечень требований к иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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11 июля, 15:06
Предлагается, чтобы трудовой мигрант при пересечении госграницы имел при себе и смог предъявить: медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита "В" и "С", а также отсутствие заболевания сифилисом и туберкулезом, проведенных не ранее чем за 10 суток до дня въезда в России.
Кроме того, проектом предусматривается обязанность иметь при себе результаты теста, подтверждающего отсутствие в организме наркотических, психотропных веществ, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня въезда в РФ.
Авторы проекта считают, что такие нововведения позволят снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также предотвратят заезд на территорию России трудовых мигрантов с социально опасными вирусами и заболеваниями.
"В условиях внутреннего кадрового дефицита мы вынуждены приглашать рабочую силу извне. Но иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои, в том числе медицинского характера", - сказал Нилов.
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