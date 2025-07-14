https://ria.ru/20250714/gorlovka-2028941297.html

В Горловке десять поселков остались без электричества из-за непогоды

В Горловке десять поселков остались без электричества из-за непогоды - РИА Новости, 14.07.2025

В Горловке десять поселков остались без электричества из-за непогоды

Более десятка поселков остались без электричества в Горловке в результате непогоды, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:54:00+03:00

2025-07-14T08:54:00+03:00

2025-07-14T08:54:00+03:00

горловка

донецк

зайцево

иван приходько

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871212836_0:502:2730:2038_1920x0_80_0_0_1d5bef2d0c92c1baa80d0a5c090b4d9b.jpg

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Более десятка поселков остались без электричества в Горловке в результате непогоды, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "В результате непогоды в Горловке обесточены: поселок машиностроительного завода имени С. М. Кирова, поселок шахты имени В. И. Ленина, поселок Рудуч, поселок шахты имени Н. А. Изотова, поселок Мичурина, поселок Ртутного комбината, поселок шахты имени Ю. А. Гагарина жилой массив "Комсомолец", поселок станции Никитовка, поселок Зайцево, поселок шахты имени Румянцева", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье он заявил, что три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате урагана в Горловке. В то же время мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в связи с погодными условиями обесточено 59 трансформаторных подстанций в пяти районах города, без света остались более 5,5 тысяч абонентов. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250713/donetsk-2028891347.html

горловка

донецк

зайцево

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецк, зайцево, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), происшествия, донецкая народная республика