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Главы экспортных кредитных агентств стран БРИКС встретились на саммите
Главы экспортных кредитных агентств стран БРИКС встретились на саммите - РИА Новости, 14.07.2025
Главы экспортных кредитных агентств стран БРИКС встретились на саммите
В Бразилии завершился семнадцатый саммит БРИКС, в рамках которого 8 июля состоялась 8-я встреча глав экспортных кредитных агентств (ЭКА) БРИКС. Организатором... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:04:00+03:00
2025-07-14T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Бразилии завершился семнадцатый саммит БРИКС, в рамках которого 8 июля состоялась 8-я встреча глав экспортных кредитных агентств (ЭКА) БРИКС. Организатором встречи выступило экспортное кредитное агентство Бразилии - ABGF. В мероприятии также приняли участие руководители ЭКА России (ЭКСАР, входит в Группу РЭЦ), Индии (ECGC), Китая (SINOSURE), ЮАР (ECIC) и ОАЭ (ECI), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).На объединение БРИКС - с учетом недавнего присоединения новых членов - приходится около 40% мирового ВВП и более 20% мировой торговли. Общее население стран БРИКС составляет более 3,5 миллиарда человек (примерно 45% от общего населения).БРИКС включает 10 стран, в 9 из которых существуют экспортные кредитные агентства, предоставляющие страховую поддержку национальным компаниям при реализации внешнеторговых сделок на зарубежных рынках с целью снижения политических и коммерческих рисков в условиях растущих геополитических вызовов.Повестка руководителей ЭКА БРИКС включала вопросы, связанные с укреплением сотрудничества и развитием форматов взаимодействия в рамках форума ЭКА БРИКС с учетом присоединения новых стран.Кроме того, одной из тем в повестке глав ЭКА БРИКС был вопрос создания перестраховочной емкости БРИКС, обсуждаемый в продолжение подписанного 5 июля коммюнике министров финансов и управляющих ЦБ БРИКС, включающего инициативу по проработке вопроса создания перестраховочной емкости БРИКС."Форум ЭКА БРИКС является главной площадкой для обсуждения актуальных инициатив и вопросов взаимодействия ЭКА стран БРИКС. ЭКА БРИКС заинтересованы в расширении форматов сотрудничества и создании новых финансовых механизмов, позволяющих увеличивать объемы страховой (перестраховочной) поддержки в отношении внешнеторговых сделок стран БРИКС", - отметил генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.Следующий саммит БРИКС пройдет в Индии в 2026 году под председательством страны.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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экономика, бразилия, брикс
Экономика, Бразилия, БРИКС
Главы экспортных кредитных агентств стран БРИКС встретились на саммите
Главы экспортных кредитных агентств стран БРИКС встретились в Бразилии
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Бразилии завершился семнадцатый саммит БРИКС, в рамках которого 8 июля состоялась 8-я встреча глав экспортных кредитных агентств (ЭКА) БРИКС. Организатором встречи выступило экспортное кредитное агентство Бразилии - ABGF. В мероприятии также приняли участие руководители ЭКА России (ЭКСАР, входит в Группу РЭЦ), Индии (ECGC), Китая (SINOSURE), ЮАР (ECIC) и ОАЭ (ECI), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
На объединение БРИКС - с учетом недавнего присоединения новых членов - приходится около 40% мирового ВВП и более 20% мировой торговли. Общее население стран БРИКС составляет более 3,5 миллиарда человек (примерно 45% от общего населения).
БРИКС включает 10 стран, в 9 из которых существуют экспортные кредитные агентства, предоставляющие страховую поддержку национальным компаниям при реализации внешнеторговых сделок на зарубежных рынках с целью снижения политических и коммерческих рисков в условиях растущих геополитических вызовов.
Повестка руководителей ЭКА БРИКС включала вопросы, связанные с укреплением сотрудничества и развитием форматов взаимодействия в рамках форума ЭКА БРИКС с учетом присоединения новых стран.
Кроме того, одной из тем в повестке глав ЭКА БРИКС был вопрос создания перестраховочной емкости БРИКС, обсуждаемый в продолжение подписанного 5 июля коммюнике министров финансов и управляющих ЦБ БРИКС, включающего инициативу по проработке вопроса создания перестраховочной емкости БРИКС.
"Форум ЭКА БРИКС является главной площадкой для обсуждения актуальных инициатив и вопросов взаимодействия ЭКА стран БРИКС. ЭКА БРИКС заинтересованы в расширении форматов сотрудничества и создании новых финансовых механизмов, позволяющих увеличивать объемы страховой (перестраховочной) поддержки в отношении внешнеторговых сделок стран БРИКС", - отметил генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.
Следующий саммит БРИКС пройдет в Индии в 2026 году под председательством страны.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".