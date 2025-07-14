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Германия передаст Украине батареи Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:17 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/germanija-2029123842.html
Германия передаст Украине батареи Patriot, пишут СМИ
Германия передаст Украине батареи Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2025
Германия передаст Украине батареи Patriot, пишут СМИ
Германия передаст Украине несколько батарей американских систем ПВО Patriot благодаря покупке новых комплексов у США, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:17:00+03:00
2025-07-14T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
сша
борис писториус
сергей лавров
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Германия передаст Украине несколько батарей американских систем ПВО Patriot благодаря покупке новых комплексов у США, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома газете Washington Post на условиях анонимности. Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Германия отправит на Украину батареи противовоздушной обороны Patriot, поскольку приобретает замену у Соединенных Штатов, заявил высокопоставленный представитель Белого дома", - говорится в публикации издания. Газета также отметила, что в понедельник в Вашингтоне пройдет в встреча министра обороны Германии Бориса Писториуса с главой Пентагона Питом Хегсетом. Ранее Писториус в интервью изданию Financial Times говорил, что во время встречи будет обсуждаться вопрос "дорожной карты" по обеспечению безопасности Европы Штатами. По словам Писториуса, министры также обсудят продажу США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250709/tramp-2028074740.html
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в мире, украина, германия, сша, борис писториус, сергей лавров, дональд трамп, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, США, Борис Писториус, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США
Германия передаст Украине батареи Patriot, пишут СМИ

WP: Германия передаст Украине несколько батарей Patriot, закупив замену у США

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Германия передаст Украине несколько батарей американских систем ПВО Patriot благодаря покупке новых комплексов у США, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома газете Washington Post на условиях анонимности.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot
9 июля, 09:28
"Германия отправит на Украину батареи противовоздушной обороны Patriot, поскольку приобретает замену у Соединенных Штатов, заявил высокопоставленный представитель Белого дома", - говорится в публикации издания.
Газета также отметила, что в понедельник в Вашингтоне пройдет в встреча министра обороны Германии Бориса Писториуса с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Ранее Писториус в интервью изданию Financial Times говорил, что во время встречи будет обсуждаться вопрос "дорожной карты" по обеспечению безопасности Европы Штатами. По словам Писториуса, министры также обсудят продажу США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Германии назвали решение по поставкам оружия Киеву безответственным
Вчера, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияСШАБорис ПисториусСергей ЛавровДональд ТрампНАТОМинистерство обороны США
 
 
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