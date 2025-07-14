https://ria.ru/20250714/germanija-2029123842.html

Германия передаст Украине батареи Patriot, пишут СМИ

Германия передаст Украине батареи Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2025

Германия передаст Украине батареи Patriot, пишут СМИ

Германия передаст Украине несколько батарей американских систем ПВО Patriot благодаря покупке новых комплексов у США, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:17:00+03:00

2025-07-14T23:17:00+03:00

2025-07-14T23:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Германия передаст Украине несколько батарей американских систем ПВО Patriot благодаря покупке новых комплексов у США, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома газете Washington Post на условиях анонимности. Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Германия отправит на Украину батареи противовоздушной обороны Patriot, поскольку приобретает замену у Соединенных Штатов, заявил высокопоставленный представитель Белого дома", - говорится в публикации издания. Газета также отметила, что в понедельник в Вашингтоне пройдет в встреча министра обороны Германии Бориса Писториуса с главой Пентагона Питом Хегсетом. Ранее Писториус в интервью изданию Financial Times говорил, что во время встречи будет обсуждаться вопрос "дорожной карты" по обеспечению безопасности Европы Штатами. По словам Писториуса, министры также обсудят продажу США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250709/tramp-2028074740.html

https://ria.ru/20250714/frg-2029049121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, сша, борис писториус, сергей лавров, дональд трамп, нато, министерство обороны сша