https://ria.ru/20250714/genprokuratura-2029035549.html

Генпрокуратура предложила помещать детей, уличенных в травле, в спеццентры

Генпрокуратура предложила помещать детей, уличенных в травле, в спеццентры - РИА Новости, 14.07.2025

Генпрокуратура предложила помещать детей, уличенных в травле, в спеццентры

Генеральная прокуратура РФ предложила правительственной комиссии помещать детей, занимающихся травлей и буллингом, в центры временного содержания... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:36:00+03:00

2025-07-14T15:36:00+03:00

2025-07-14T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предложила правительственной комиссии помещать детей, занимающихся травлей и буллингом, в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), сообщила представитель надзорного ведомства Ольга Каткова. "Большинство детей, которые вовлечены в такие противоправные действия, они не достигли возраста привлечения ни к административной, ни к уголовной ответственности. Поэтому Генеральная прокуратура внесла в правительственную комиссию предложение – работать с этой категорией детей и, возможно, за счет этой категории детей, которая совершает противоправные действия, связанные с буллингом и травлей, помещать в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Мы такую инициативу предложили. Предложили ее проработать", - сказала Каткова на круглом столе думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему: "Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: роль государственных органов и общественных объединений". Она не уточнила, на какой срок предполагается направлять детей в ЦВСНП. Такие центры функционируют в системе МВД. Они занимаются приемом и временным содержанием несовершеннолетних правонарушителей, а также проведением с ними индивидуальной профилактической работы.

https://ria.ru/20250318/kompensatsija-2005631184.html

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