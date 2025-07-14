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В Германии назвали решение по поставкам оружия Киеву безответственным - РИА Новости, 14.07.2025
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16:17 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/frg-2029049121.html
В Германии назвали решение по поставкам оружия Киеву безответственным
В Германии назвали решение по поставкам оружия Киеву безответственным - РИА Новости, 14.07.2025
В Германии назвали решение по поставкам оружия Киеву безответственным
Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала безответственным то, что правительство ФРГ,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:17:00+03:00
2025-07-14T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала безответственным то, что правительство ФРГ, следуя инструкциям президента США, возлагает финансовое бремя от поставок на Украину наступательного оружия на немецких налогоплательщиков. Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие, сообщил ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с планами. "США поставят наступательное оружие. Европа и особенно немецкие налогоплательщики должны за это платить. Правительство Германии снова ежесекундно следует инструкциям Трампа. Финансовое бремя и риск ложатся исключительно на плечи населения. Безответственно", - написала Дагделен в соцсети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, германия, севим дагделен, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Севим Дагделен, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
В Германии назвали решение по поставкам оружия Киеву безответственным

Дагделен: бремя от поставок оружия Киеву ляжет на плечи налогоплательщиков ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала безответственным то, что правительство ФРГ, следуя инструкциям президента США, возлагает финансовое бремя от поставок на Украину наступательного оружия на немецких налогоплательщиков.
Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие, сообщил ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с планами.
"США поставят наступательное оружие. Европа и особенно немецкие налогоплательщики должны за это платить. Правительство Германии снова ежесекундно следует инструкциям Трампа. Финансовое бремя и риск ложатся исключительно на плечи населения. Безответственно", - написала Дагделен в соцсети X.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Германия поставит Украине первые дальнобойные ракеты к концу июля
12 июля, 02:25
 
В миреУкраинаРоссияГерманияСевим ДагделенДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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