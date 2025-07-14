Во Франции резко осадили Макрона после выпада в адрес России
© AP Photo / Pool Photo/Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии
© AP Photo / Pool Photo/Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro набросились на президента Эммануэля Макрона после его громкого заявления о том, что Россия якобы является главной угрозой для Франции, и всем жителям стоит готовится к противостоянию.
"Верный себе, предатель нации. Он снова украдет следующие выборы, втянув нас в конфликт, которого французы не хотят", — написал один комментатор.
"Угрозы нарастают? Сейчас я вижу угрозу во Франции!", — отметил другой.
"Чтобы продолжать существовать, этот царь должен напугать французов! Он сеет раздор по всему миру и разрушил нашу дипломатию! Он продолжает разыгрывать из себя гордеца! Я его ненавижу!", — гневно заявил еще один читатель.
"Российская угроза, придуманная на пустом месте, чтобы замаскировать ее горькую неудачу во всех сферах во Франции", — подчеркнул другой пользователь.
"Страх — вот все, что у него осталось, чтобы оправдать свои заблуждения: самая большая угроза для Франции — это он сам!", — заключили читатели.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии заявил об угрозе Европе со стороны России. Он утверждал, что европейское будущее будет определяться возможностью противостоять Москве.
Президент России Владимир Путинв интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".