https://ria.ru/20250714/frantsiya-2028890871.html

Москва окончательно расстроила Париж

Москва окончательно расстроила Париж - РИА Новости, 14.07.2025

Москва окончательно расстроила Париж

Сдвиги в геополитике, в балансе сил и в мере влияния государств, в движении к многополярности ощущаются даже там и даже теми, кто сознательно прячется от... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:00:00+03:00

2025-07-14T08:00:00+03:00

2025-07-14T08:01:00+03:00

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аналитика

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Сдвиги в геополитике, в балансе сил и в мере влияния государств, в движении к многополярности ощущаются даже там и даже теми, кто сознательно прячется от происходящего на планете в свою невеликую и незаметную жизнь. Летом, тем более летом жарким, знойным, с короткими ночами, стоит поговорить о том, что Россия спокойно и уверенно становится лидером туризма. Столица нашей страны принимает миллионы гостей ежегодно, и поток, естественно, будет только возрастать.Причин несколько.Прежние гранды, считавшие, что для путешествий и поездок созданы только они, — все эти Франции и Испании с Португалиями — пыхтят, как дизель морозной зимой в Красноярске, но сделать уже ничего не могут.Та же Франция скатилась на четвертое место по количеству денег, которые готовы туристы потратить на отдых в "колыбели прав человека и гражданина". Сегодня, 14-го июля, в день главного нацпраздника Франции, самое время напомнить, что Париж, бывший "праздником, который всегда с тобой", стал де-факто столицей, где торговля и потребление запрещенных веществ выше (и выше значительно) среднеевропейского уровня. А если так, то и уровень преступности зашкаливает. И не просто преступности, а преступности, которая имеет яркий этнический оттенок. Нелегалы сегодня берут под свой негласный контроль уже не только улицы, но и сады, парки. Там стало просто опасно появляться. Туристам тем более. Уже давно щедрые китайские путешественники и не менее щедрые кочевники из Страны восходящего солнца передвигаются по "городу всех влюбленных" исключительно группами. В противном случае они стопроцентно становятся мишенью для грабителей. Цепочка на женской шее, часы на мужском запястье — тоже соблазн для тех, кто живет на деньги от наркоторговли. Соцсети рыдали от смеха, когда американцы — и, судя по всему, небедные — показывали, как они страхуются от такой вот экспроприации, которая для бандитов остается безнаказанной.Париж больше не торт и в том смысле, что личный автотранспорт — который не роскошь, а средство передвижения — может быть сожжен или угнан. И снова абсолютно и практически стопроцентно безнаказанно. Не найдут правоохранители, сидящие в ветхих комиссариатах и полицейских участках, никого и никогда.Москва в сравнении с этим адом махновщины французского извода, да и даже без всякого сравнения — райская спокойная гавань, где всем гарантировано благополучие и сохранность имущества. Все давно переведено в цифровые форматы, проблемы решают и люди, и искусственный интеллект. И даже если эксцентричные юные туристки решат прогуляться ночью в излишне легкой одежде, с ними не случится вообще ничего. Ну если только русские галантные мужчины не предложат, чтобы защитить от прохлады, накинуть на хрупкие девичьи плечи по случаю и к месту подвернувшийся пиджак.Но это, как говорится, частности. А вот что составляет и еще составит суть грандиозного перелома в настроениях даже там, где нас традиционно не любят, раньше лишь терпели, а сейчас русофобии стесняться и вовсе перестали.Как только Россия или вот, как сейчас, Москва и мэр столицы Сергей Семенович Собянин приводят железобетонные аргументы в пользу того, как главный город страны стал бесспорным лидером практически во всем, что касается урбанистики и организации жизни, немедленно поднимается вой на болотах. Сетевые деятели, которые страшно несчастны в личной и профессиональной жизни, тут же поднимают волны хейта и обесценивания. Им не нравится все или почти все. Им не нравится, что люди получают (бесплатно) новое жилье по программе реновации. Им ненавистна сама мысль, что на месте жутких и мутных промзон возводятся комфортабельные дома — в буквальном смысле с фонтанами и садами. И с магазинами, и с велодорожками, и со спортивными тренажерами. Их доводит до анафилактического шока само сознание того, что Москва сейчас — ресторанная столица мира и уж точно столица европейской культуры в ее, культуры, вершинных образцах. Они готовы произвести над собой сеппуку, чтобы доказать, что "Москве далеко до Европы".Мы, конечно, против членовредительства и прочего причинения себе физического ущерба, поэтому скажем: те, кто заказывает вам ваше недовольство жизнью в прекрасном городе, преследуют при, в общем-то, сравнительной внешней безобидности типа "сохранности архитектурных пространств" или "битвы за зеленые насаждения" цели отвратительные. Такие цели преследует обычно заклятый враг, стремящийся дискредитировать Россию.Уж если главный город России — мегаполис, в котором живут миллионы граждан, столь варварский по характеру, то что можно сказать обо всей стране?Ответим на столь полыхающий для наших врагов вопрос. Чтобы слегка остудить приступ русофобии.Москва сейчас и сегодня, в середине июля, — образец большого, многомиллионного города XXI века. По любым критериям, даже тем, что разработаны самими западниками, он оставляет далеко позади все мегаполисы, которые еще 20 лет назад считали себя пузырями Земли.Но время этих "пузырей Земли" истекло. Сегодня не они, а мы определяем тренды, тенденции и векторы. Вне зависимости от того, нравится ли это нашим внешним завистникам или нашим внутренним врагам. На первых мы уже перестали обращать внимания, ну а со вторыми разберется природа, отвечающая в том числе и за тупиковые ветви эволюции.

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028750747.html

https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html

https://ria.ru/20250707/makron-2027588579.html

https://ria.ru/20250711/antanta-2028365885.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, франция, в мире, европа, евросоюз, новый миропорядок, многополярность, аналитика