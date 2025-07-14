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Форум молодых специалистов "Форсаж" завершился в Калужской области - РИА Новости, 14.07.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:28 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/forum-2029005854.html
Форум молодых специалистов "Форсаж" завершился в Калужской области
Форум молодых специалистов "Форсаж" завершился в Калужской области - РИА Новости, 14.07.2025
Форум молодых специалистов "Форсаж" завершился в Калужской области
Почти 500 участников из России и более 20 стран мира собрал завершившийся в Калужской области XV Форум сообществ молодых специалистов "Форсаж", сообщает... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:28:00+03:00
2025-07-14T13:28:00+03:00
калужская область
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россети
русгидро
форум
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти 500 участников из России и более 20 стран мира собрал завершившийся в Калужской области XV Форум сообществ молодых специалистов "Форсаж", сообщает организатор мероприятия - Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования (МАКО). В центре образовательной программы этого года было проектирование будущего участниками форума на основе 12 сценариев развития страны, разработанных специально для "Форсажа" ведущими отечественными писателями-фантастами. "На финальной сессии форума "форсажисты" не только представили свое видение будущего, но и проголосовали на специально организованном референдуме за тот сценарий, в котором хотели бы жить сами и готовы оставить в наследство своим потомкам. Наиболее популярным оказался сценарий "Россия нигде не заканчивается", который воплотил в себе черты человека, общества, индустриального и территориального развития, наиболее отвечающих мечтам и стремлениям участников", - говорится в сообщении. На церемонии закрытия были подведены итоги корпоративных треков – специальных образовательных программ для советов молодых специалистов и кадровых резервов компаний-партнеров форума. В частности, трек "Коммуникации замкнутого цикла", организованный Госкорпорацией "Росатом" и движением "Экосистема", объединил коммуникаторов из атомной отрасли, студентов опорных вузов, а также экоактивистов и волонтеров из разных регионов нашей страны, которые в течение форума работали над создание галереи образов и смыслов в экологии. Впервые на "Форсаже" был проведен отдельный международный трек "Энергия будущего", участниками которого стали молодые атомщики из более чем 20 стран мира. Экспериментальный трек Минобрнауки РФ, Росмолодежи и проекта "ДНК России" "Клуб создателей смыслов" собрал на поляне более 70 представителей профессорско-преподавательского состава вузов нашей страны. Группа компаний "Россети", ПАО "РусГидро", АО "СО ЕЭС" традиционно провели на форуме корпоративные треки, посвященные работе с молодыми специалистами. Творческие мастерские "Форсажа" - школа упаковки смыслов "Мечты Форсажа" с Романом Скудняковым и "Сцена будущего" Тарлана Расулова и Эмилии Деменцовой позволили участникам прокачать навыки публичных выступлений и выйти на театральные подмостки прямо на поляне "Форсажа". "Форсаж" доказал: когда талантливые люди объединяются, они могут не только представить лучшее будущее, но и начать строить его своими руками. Мы увидели, как участники вкладывают душу в видение мира, идеи и проекта, которые станут наследием для следующих поколений. Это и есть главный результат Форума – осознание, что будущее страны в надежных руках", - приводятся в сообщении слова председателя Оргкомитета форума, президента МАКО, члена Общественной палаты РФ Ольги Голышенковой.
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россети, русгидро, форум
Калужская область, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россети, РусГидро, Форум
Форум молодых специалистов "Форсаж" завершился в Калужской области

Форум сообществ молодых специалистов "Форсаж" собрал почти 500 участников

© Фото предоставлено Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования (МАКО)Форум "Форсаж" в Калужской области
Форум Форсаж в Калужской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото предоставлено Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования (МАКО)
Форум "Форсаж" в Калужской области
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти 500 участников из России и более 20 стран мира собрал завершившийся в Калужской области XV Форум сообществ молодых специалистов "Форсаж", сообщает организатор мероприятия - Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования (МАКО).
В центре образовательной программы этого года было проектирование будущего участниками форума на основе 12 сценариев развития страны, разработанных специально для "Форсажа" ведущими отечественными писателями-фантастами.
"На финальной сессии форума "форсажисты" не только представили свое видение будущего, но и проголосовали на специально организованном референдуме за тот сценарий, в котором хотели бы жить сами и готовы оставить в наследство своим потомкам. Наиболее популярным оказался сценарий "Россия нигде не заканчивается", который воплотил в себе черты человека, общества, индустриального и территориального развития, наиболее отвечающих мечтам и стремлениям участников", - говорится в сообщении.
На церемонии закрытия были подведены итоги корпоративных треков – специальных образовательных программ для советов молодых специалистов и кадровых резервов компаний-партнеров форума. В частности, трек "Коммуникации замкнутого цикла", организованный Госкорпорацией "Росатом" и движением "Экосистема", объединил коммуникаторов из атомной отрасли, студентов опорных вузов, а также экоактивистов и волонтеров из разных регионов нашей страны, которые в течение форума работали над создание галереи образов и смыслов в экологии.
Впервые на "Форсаже" был проведен отдельный международный трек "Энергия будущего", участниками которого стали молодые атомщики из более чем 20 стран мира. Экспериментальный трек Минобрнауки РФ, Росмолодежи и проекта "ДНК России" "Клуб создателей смыслов" собрал на поляне более 70 представителей профессорско-преподавательского состава вузов нашей страны. Группа компаний "Россети", ПАО "РусГидро", АО "СО ЕЭС" традиционно провели на форуме корпоративные треки, посвященные работе с молодыми специалистами. Творческие мастерские "Форсажа" - школа упаковки смыслов "Мечты Форсажа" с Романом Скудняковым и "Сцена будущего" Тарлана Расулова и Эмилии Деменцовой позволили участникам прокачать навыки публичных выступлений и выйти на театральные подмостки прямо на поляне "Форсажа".
"Форсаж" доказал: когда талантливые люди объединяются, они могут не только представить лучшее будущее, но и начать строить его своими руками. Мы увидели, как участники вкладывают душу в видение мира, идеи и проекта, которые станут наследием для следующих поколений. Это и есть главный результат Форума – осознание, что будущее страны в надежных руках", - приводятся в сообщении слова председателя Оргкомитета форума, президента МАКО, члена Общественной палаты РФ Ольги Голышенковой.
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Калужская областьРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссетиРусГидроФорум
 
 
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