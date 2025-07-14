https://ria.ru/20250714/fondy-2028952570.html

Американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал, пишет FT

Американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал, пишет FT - РИА Новости, 14.07.2025

Американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал, пишет FT

Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс", сообщает британская... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:54:00+03:00

2025-07-14T09:54:00+03:00

2025-07-14T09:54:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс", сообщает британская газета Financial Times. В начале апреля фонды заявили, что добились поддержки суда во Львове в споре о контроле над одесским зерновым терминалом с местными компаниями. "Базирующиеся в США фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под контроль терминал "Олимпекс" в порту Одессы", - говорится в публикации. Как отмечается, партнер ACP Джон Паттон выразил желание вновь запустить терминал "в какой-то момент летом". Он не исключил, что это также может произойти в сентябре. Издание добавляет, что терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен. В январе 2023 года СМИ сообщали, что Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном.

https://ria.ru/20250404/polsha-2009225333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, львов, сша, англия, украина