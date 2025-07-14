Рейтинг@Mail.ru
Американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал, пишет FT - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/fondy-2028952570.html
Американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал, пишет FT
Американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал, пишет FT - РИА Новости, 14.07.2025
Американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал, пишет FT
Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс", сообщает британская... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:54:00+03:00
2025-07-14T09:54:00+03:00
экономика
львов
сша
англия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828261736_0:103:3246:1929_1920x0_80_0_0_0ee17870387e799fc9b3149b4dd98248.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс", сообщает британская газета Financial Times. В начале апреля фонды заявили, что добились поддержки суда во Львове в споре о контроле над одесским зерновым терминалом с местными компаниями. "Базирующиеся в США фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под контроль терминал "Олимпекс" в порту Одессы", - говорится в публикации. Как отмечается, партнер ACP Джон Паттон выразил желание вновь запустить терминал "в какой-то момент летом". Он не исключил, что это также может произойти в сентябре. Издание добавляет, что терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен. В январе 2023 года СМИ сообщали, что Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном.
https://ria.ru/20250404/polsha-2009225333.html
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028239719.html
львов
сша
англия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828261736_0:395:1692:1664_1920x0_80_0_0_320d7db8bec7c265a910dd89606871b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, львов, сша, англия, украина
Экономика, Львов, США, Англия, Украина
Американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал, пишет FT

FT: американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс"

© AP Photo / Kostiantyn LiberovХранилища с зерном в порту Одессы
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс", сообщает британская газета Financial Times.
В начале апреля фонды заявили, что добились поддержки суда во Львове в споре о контроле над одесским зерновым терминалом с местными компаниями.
Грузовые краны в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Польский чиновник предложил купить порт в Одессе
4 апреля, 00:07
"Базирующиеся в США фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под контроль терминал "Олимпекс" в порту Одессы", - говорится в публикации.
Как отмечается, партнер ACP Джон Паттон выразил желание вновь запустить терминал "в какой-то момент летом". Он не исключил, что это также может произойти в сентябре.
Издание добавляет, что терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен.
В январе 2023 года СМИ сообщали, что Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Скрытый раздел Украины начался
10 июля, 08:00
 
ЭкономикаЛьвовСШААнглияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала