Американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал, пишет FT
FT: американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс"
© AP Photo / Kostiantyn LiberovХранилища с зерном в порту Одессы
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс", сообщает британская газета Financial Times.
В начале апреля фонды заявили, что добились поддержки суда во Львове в споре о контроле над одесским зерновым терминалом с местными компаниями.
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"Базирующиеся в США фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под контроль терминал "Олимпекс" в порту Одессы", - говорится в публикации.
Как отмечается, партнер ACP Джон Паттон выразил желание вновь запустить терминал "в какой-то момент летом". Он не исключил, что это также может произойти в сентябре.
Издание добавляет, что терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен.
В январе 2023 года СМИ сообщали, что Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном.
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