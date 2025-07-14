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Во Франции забили тревогу после дерзких слов Макрона о России - РИА Новости, 14.07.2025
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11:32 14.07.2025 (обновлено: 11:55 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/filippo-2028974153.html
Во Франции забили тревогу после дерзких слов Макрона о России
Во Франции забили тревогу после дерзких слов Макрона о России - РИА Новости, 14.07.2025
Во Франции забили тревогу после дерзких слов Макрона о России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о сильнейшей угрозе Евросоюзу с... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о сильнейшей угрозе Евросоюзу с 1945 года."Грубая манипуляция, которая служит только одной цели: подготовить психологические условия для привидения в действие 16 статьи (Конституции Франции - Прим.ред) в ближайшем будущем!" — говорится в публикации.Накануне Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии заявил об якобы угрозе Европе со стороны России. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250714/shrayver-2028940508.html
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в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Во Франции забили тревогу после дерзких слов Макрона о России

Филиппо: Макрон словами об угрозе от России хочет получить больше власти

© AP Photo / Pool Photo/Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Pool Photo/Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о сильнейшей угрозе Евросоюзу с 1945 года.

"Грубая манипуляция, которая служит только одной цели: подготовить психологические условия для привидения в действие 16 статьи (Конституции Франции - Прим.ред) в ближайшем будущем!" — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трампу сообщили плохие новости перед его заявлением о России
Вчера, 08:41
Накануне Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии заявил об якобы угрозе Европе со стороны России.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Журналист поставил на место Макрона из-за угроз в адрес России
2 июля, 20:46
 
В миреРоссияФранцияЕвропаЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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