Во Франции забили тревогу после дерзких слов Макрона о России
Филиппо: Макрон словами об угрозе от России хочет получить больше власти
© AP Photo / Pool Photo/Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Pool Photo/Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о сильнейшей угрозе Евросоюзу с 1945 года.
"Грубая манипуляция, которая служит только одной цели: подготовить психологические условия для привидения в действие 16 статьи (Конституции Франции - Прим.ред) в ближайшем будущем!" — говорится в публикации.
"Грубая манипуляция, которая служит только одной цели: подготовить психологические условия для привидения в действие 16 статьи (Конституции Франции - Прим.ред) в ближайшем будущем!" — говорится в публикации.
Накануне Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии заявил об якобы угрозе Европе со стороны России.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".