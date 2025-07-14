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Евродепутат, отрицающий Холокост, стал фигурантом уголовного дела

Евродепутат, отрицающий Холокост, стал фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 14.07.2025

Евродепутат, отрицающий Холокост, стал фигурантом уголовного дела

Прокурор Института национальной памяти (IPN) Польши возбудил уголовное дело против скандального депутата Европейского парламента Гжегода Брауна, отрицавшего... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:23:00+03:00

2025-07-14T16:23:00+03:00

2025-07-14T16:23:00+03:00

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ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Прокурор Института национальной памяти (IPN) Польши возбудил уголовное дело против скандального депутата Европейского парламента Гжегода Брауна, отрицавшего Холокост, сообщает IPN. Недавно в интервью радио Wnet Браун заявил, что "Освенцим с газовыми камерами - это, к сожалению, фейк". "Постановлением от 14 июля 2025 года прокурор комиссии по расследованию преступлений против польского народа Института национальной памяти начал расследование в отношении публичного и вопреки фактам отрицания депутатом Гжегожем Брауном 10 июля 2025 года во время интервью в радио Wnet, преступлений геноцида, совершенных в 1941-1944 годах солдатами немецкого Третьего рейха в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме, заключавшихся в совершении убийств польских граждан и граждан других стран оккупированной Европы, в основном еврейской национальности, с использованием газовых камер", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело против Брауна возбуждено по статье 55 закона Об Институте национальной памяти и комиссии по расследованию преступлений против польского народа. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поведение Брауна – "позор для всей Польши". Браун известен своими хулиганскими выходками. Например, он потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма Польши, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт, публично вытер ноги о флаг Европейского союза и сжег его. Весной Европейский парламент лишил Брауна депутатского иммунитета, что позволяет привлечь его к уголовной ответственности. В мае Браун принимал участие в первом туре состоявшихся в Польше президентских выборов. Он получил 6,34% голосов избирателей, что обеспечило ему четвертое место. Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и просуществовавшим дольше остальных нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20250511/eykhman-2015579046.html

https://ria.ru/20250127/kholokost-1995784906.html

https://ria.ru/20250612/traktovka-2022474617.html

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польша, освенцим, европа, гжегож браун, дональд туск, юнеско, в мире