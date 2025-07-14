Евродепутат, отрицающий Холокост, стал фигурантом уголовного дела
Отрицающий Холокост польский евродепутат Браун стал фигурантом уголовного дела
© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Прокурор Института национальной памяти (IPN) Польши возбудил уголовное дело против скандального депутата Европейского парламента Гжегода Брауна, отрицавшего Холокост, сообщает IPN.
Недавно в интервью радио Wnet Браун заявил, что "Освенцим с газовыми камерами - это, к сожалению, фейк".
"Постановлением от 14 июля 2025 года прокурор комиссии по расследованию преступлений против польского народа Института национальной памяти начал расследование в отношении публичного и вопреки фактам отрицания депутатом Гжегожем Брауном 10 июля 2025 года во время интервью в радио Wnet, преступлений геноцида, совершенных в 1941-1944 годах солдатами немецкого Третьего рейха в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме, заключавшихся в совершении убийств польских граждан и граждан других стран оккупированной Европы, в основном еврейской национальности, с использованием газовых камер", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело против Брауна возбуждено по статье 55 закона Об Институте национальной памяти и комиссии по расследованию преступлений против польского народа. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поведение Брауна – "позор для всей Польши".
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Браун известен своими хулиганскими выходками. Например, он потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма Польши, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт, публично вытер ноги о флаг Европейского союза и сжег его. Весной Европейский парламент лишил Брауна депутатского иммунитета, что позволяет привлечь его к уголовной ответственности.
В мае Браун принимал участие в первом туре состоявшихся в Польше президентских выборов. Он получил 6,34% голосов избирателей, что обеспечило ему четвертое место.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и просуществовавшим дольше остальных нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.