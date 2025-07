https://ria.ru/20250714/festival-2029092180.html

Гид по VK Fest в Москве

19 и 20 июля VK Fest пройдёт в московских "Лужниках" — на одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. 19 и 20 июля VK Fest пройдёт в московских "Лужниках" — на одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира. Впервые шоу синей дорожки смогут увидеть вживую посетители фестиваля. На музыкальных сценах выступят Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова, ZOLOTO, NILETTO, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, Три дня дождя, Элджей, группа ХЛЕБ, IOWA, "Комната культуры" и ещё десятки артистов. В пространстве инфлюенсеров пройдут встречи, автограф-сессии и челленджи, а в VK Лектории — дискуссии с экспертами. Активности пройдут в зонах "Технологии", "Видеоигры", "Дети", "Творчество", "Развлечения", "Спорт", "Косплей" и на партнёрских площадках. Гостей ждут мастер-классы, спортивные турниры, кавер-дэнс, танцевальные батлы и интерактивные игры.Фестивальная площадка в столице откроется для зрителей в 11:00. Программа продлится с 12:00 до 23:00 оба дня. Другая актуальная информация о VK Fest доступна в приложении — скачать его можно на официальном сайте события.На VK Fest в Москве будет работать вход fast track. Через него можно быстрее пройти на территорию фестиваля. Для этого нужно предварительно скачать приложение MAX и показать его на входе вместе с билетом любого типа. Найти fast track можно по брендированной надписи "Входной с приложением MAX".Музыкальный лайнап VK Fest в МосквеВ первый день, 19 июля, на Синей сцене выступят Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Три дня дождя, Элджей, группа ХЛЕБ, IOWA, "Комната культуры", nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. На Белую сцену выйдут Хаски, Jakone, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag, BLIZKEY, Минаева, ICEGERGERT и DK. На Фиолетовую сцену — NEMIGA, Marytale, POLINA CHILI, Егор Сесарев, мартин, Armich и забей, лерочка.20 июля на Синей сцене со своим лучшими треками выступят Лолита, ZOLOTO, NILETTO, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова и "несекретный" гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Здесь же пройдёт шоу VK Мегамикс, где прозвучат хиты разных поколений: на сцену выйдут Филипп Киркоров, Валерия, Серёга, "Непара" и Александр Шоуа, Нюша, "Винтаж", 5sta Family, "Инь-Ян", nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Яна, Сергей Бобунец, Пётр Погодаев, Бьянка и Татьяна Куртукова.На Белой сцене выступят Тося Чайкина, Markul, Сироткин, Дора, LIL KRYSTALLL, Антоха МС, JANAGA и CAPTOWN. На Фиолетовой — Элли на маковом поле, Beautiful Boys, Свят, Лилая, passmurny, Leroo и Baby Cute.На VK Fest 2025 в Москве впервые появится электронная сцена от Радио Рекорд. На ней свои сеты сыграют KIIDA, Nikola Melnikov, BYOR, Lady Waks и DJ M.E.G., Aria Fredda, Саша Спилберг, Volac, DJ Groove, Filatov & Karas и FEEL.В этом году синяя дорожка впервые откроется для всех посетителей фестиваля. Проведут его Ксения Собчак, Прохор Шаляпин, Алексей Жидковский, Олег Пилягин, Александр Рогов и Алексей Сухарев. На дефиле знаменитости появятся в образах, созданных специально для VK Fest, и выступят с уникальными номерами. Синяя дорожка стартует в 16:00 в оба дня VK Fest.Трансляция VK Fest в сообществах ВКонтактеОнлайн-трансляция московского VK Fest пройдёт в официальном сообществе фестиваля. Пользователи ВКонтакте смогут увидеть в прямом эфире дефиле и перформансы на синей дорожке, события Синей и Белой сцен и интервью с селебрити из студии Владимира Маркони. Включения из "Лужников" будут чередоваться с сюжетами о том, как фестиваль прошёл в Челябинске, Сириусе, Казани и Санкт-Петербурге. Трансляцию переведут на русский жестовый язык профессиональные переводчицы Маргарита Старцева, Катерина Кононенко и Мария Зизина.Посмотреть дискуссии из VK Лектория в прямом эфире можно будет в сообществе лектория.Зона инфлюенсеров: выступления, автограф-сессии и челленджи со звёздамиВедущими сцены инфлюенсеров в Москве станут Антон Шастун, Дмитрий Позов, Аня Pokrov, Ксения Бородина и Леон Кемстач. Здесь пройдут музыкальные выступления и интерактивы со зрителями.Среди звёздных гостей — "Импровизаторы", ВАЛЯ КАРНАВАЛ, МИЛАНА ХАМЕТОВА, Дмитрий Журавлёв, Илья Соболев, Мария Янковская, Хабиб, INSTASAMKA, RASA, MILANA STAR, ZLATA & MIROSLAVA, 5УТРА, Марьяна Локель, Аня Руднева, Дилара, Rakhim, Амина TENDERLYBAE, ЦУ Е ФА, АСЛАН ШУКАША, NANSI & SIDOROV, Виктория Кудесница, ROLDOZZZER, Кирилл Малышев, Lpshkaa, Наташа Гасанханова, Катя EKATZE, Серёжа ОМГ, Люба Бич, Катя Тюрина.На VK Fest в Москве откроется Дом инфлюенсеров — интерактивное пространство, где гости фестиваля смогут встретиться с блогерами и поучаствовать с ними в разных активностях. Дом поделён на секции: "Красота", "Мода", "Спорт", "Аркадная", "Челленджи" и "Игровая". Здесь пройдут спортивные соревнования, мастер-классы по макияжу и кастомизации аксессуаров, челленджи с инфлюенсерами.Откроется музыкальная студия "По каверочку": NANSI & SIDOROV снимут специальные выпуски шоу для VK Видео, а зрители смогут записать собственные каверы. Рядом в зоне "Громкого вопроса" можно будет присоединиться к игре из шоу "Импровизаторы".В зоне Влада А4 откроется "Локации А4 360°". Здесь в стеклянной комнате Влад проведёт день. Зрители смогут со стороны понаблюдать за блогером, поиграть с ним в крестики-нолики или кикер, подписать и вручить открытку.VK Лекторий: дискуссии с Бейнаровичем, Лебедевым и СобчакВ первый день VK Fest директор по дизайну ВКонтакте Артемий Лебедев вместе с историком архитектуры Айратом Багаутдиновым поговорят о том, как сделать удобными общественные пространства. Режиссёр, продюсер, актёр Фёдор Бондарчук и генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская обсудят использование современных технологий в российском кино. Актриса Мария Третьякова, блогер ВКонтакте Симона Черноморская и телеведущая Виктория Боня подискутируют на тему воспитания детей и поддержки их стремлений.Во второй фестивальный день директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев, директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок и телеведущая Ксения Собчак обсудят, как монетизировать лайки и зарабатывать на партнёрстве. Психотерапевт Василий Бейнарович, автор и ведущий проектов "Дневники Лоры Палны", "Мрачные сказки", "Мифы" Дмитрий Лебедев, автор и ведущий шоу "Образцовое чтение" Константин Образцов и психолог Любовь Розенберг поговорят про популярность тру-крайма. Певица и актриса Татьяна Куртукова и генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева поделятся своим мнением о культурном коде России: от наследия до современных трендов.Зона "Дети": день рождения "Трёх котов" и Ми-ми-мишек, "Мульт-почта" и парк аттракционовНа фестивале появится стенд новой киносказки "Горыныч" — с маленьким обаятельным драконом и Александром Петровым в главных ролях. Гости смогут пофантазировать, как прошёл бы их день в компании настоящего дракончика: сделать фото с героями, выложить его ВКонтакте с хештегами и рассказать, куда бы они отправились вместе. Автор самого оригинального поста получит приглашение на светскую премьеру фильма в Москве.На стенде семейного блокбастера "Чебурашка-2" гостей ждут сладкие угощения, уютная зона с яркими качелями и сам Чебурашка. Здесь можно будет узнать всё о новом фильме и окунуться в атмосферу праздника и приключений.Политехнический музей организует серию мастерских, в которых будут создаваться технические игрушки и архитектурные конструкции. Гости рассмотрят схемы под микроскопом и разберутся в устройстве часовых механизмов.В локации СТС Kids пройдёт день рождения "Трёх котов" — Коржика, Карамельки и Компота. Для гостей подготовили батут в виде Кубокота, горку и бассейн с шарами, аквагрим, мастер-классы и кубы-пазлы с героями мультфильма.В локации студии анимационного кино "Мельница" ("Три богатыря", "Лунтик" и "Барбоскины") откроется бьюти-зона с блёстками и тату. Также посетители сфотографируются с любимыми персонажами, поучаствуют в мастер-классах и покачаются на качеле-балансире "Лунтик".В интерактивной зоне домового Финника пройдут мастер-классы и кинопоказ: гости смогут посмотреть мультсериал "Детектив Финник".На площадке экосистемы ДОБРО развернётся интерактивная зона с приставками и VR-очками. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, где научат создавать слаймы и браслеты, а также украсить себя аквагримом и блестящими тату.На игровой станции "Мульт-Почта" телеканала "Мульт" маленькие гости смогут написать письма Ми-ми-мишкам и поздравить их с днём рождения.Зона "Спорт": VR-бокс, битва маскотов и встречи с чемпионамиВ зоне Федерации бокса России гости поиграют в интерактивный VR-бокс, проверят силу и скорость удара, побоксируют на ринге с профессиональными спортсменами. Здесь пройдут автограф-сессии с чемпионами России по боксу.На площадке "Уралхим RUN FACTORY" пройдут беговой квест и розыгрыши фирменных подарков. Проверить свою спортивную технику можно будет на лыжном тренажёре SkiErg и беговой дорожке.Автодром "Игора Драйв" установит в своей зоне гоночные симуляторы и разыграет подарки. Гостей пригласят на тематический квиз про историю гонок и автомобили.На стенде благотворительного фонда "Сделаем греблю лучше" откроется спортивно-развлекательный кластер о гребных видах спорта. Здесь можно посоревноваться с именитыми спортсменами, поучаствовать в индивидуальных гонках на тренажёрах, имитирующих греблю на байдарке и академическую греблю."Чемпионат" проведёт "Битву маскотов" на арене "Лужников". Символы главных спортивных команд сразятся за звание самого сильного, быстрого и милого маскота.В локации регби-клуба ЦСКА состоится автограф-сессия с регбистом Василием Артемьевым. Также откроются зона аквагрима и площадка для детей, пройдут мастер-классы по регби и тэг-регби.В течение фестиваля Rock the Cycle на арене "Лужников" будут проходить тренировки по сайклингу продолжительностью 25–30 минут.На площадке "Сила ветра" гости смогут узнать об устройстве и управлении одноместной яхты "Луч", научиться вязать морские узлы, поиграть в GeoGuessr и получить в подарок открытку-бинокль.В зоне VK Спорт можно поиграть в мини-пинг-понг, сабсоккер, аэрохоккей. Также здесь состоятся автограф-сессии, в том числе с игроками хоккейного клуба "Спартак" — Николаем Голдобиным, Павлом Порядиным и Андреем Мироновым.На площадке "Мой спортивный район" пройдут тренировки по фитнесу, ушу, йоге, растяжке и зумбе. Можно будет поиграть в квадро-волейбол, мини-футбол и панна-футбол, баскетбольные крестики-нолики и настольный теннис.На площадке Олимпийского комитета России будет семь зон, на каждой представлена отдельная федерация: бадминтона, стрельбы из лука, бейсбола, гольфа, городошного, конькобежного и гиревого спорта.На стенде REC Гран-при Авто Mail откроется экспозиция гоночных машин, которые участвовали в соревнованиях текущего сезона. На большом LED-экране будут транслировать кадры с прошлых этапов гонок, репортажи с трасс, фотографии экипажей и болидов.Зона "Технологии": поединки роботов, VR-прятки на космической станции и киберпёсНа площадке "Битвы роботов" откроется арена поединков роботов, пройдут краш-тесты, интерактив с управлением мини-роботами, мастер-классы, диджей-сеты и выставка робокубков. Гости смогут послушать экспертов в лектории, сделать снимки в фотозоне и поиграть с робособакой.Высшая школа экономики проведёт игру "Детектор улыбок", где ИИ будет следить за мимикой гостей, пока они смотрят мемы. На площадке откроется VR-галерея, пройдёт сборка 3D-моделей спутников и IT-тесты. Гости смогут оценить игровой движок Claw Engine и попробовать игровые демо. ВШЭ покажет, как студенты создают современные технологии от дизайна до программирования.На площадке Пироговского Университета проведут лекции о донорстве костного мозга, мастер-классы по хирургии, стоматологии и психологии. В зоне отдыха гости создадут арт-объект из медицинских плакатов и учебных иллюстраций.В зоне Моторики будут тестировать бионические протезы, изучать VR-симулятор руки и управлять киберпсом.В зоне Сколтеха проведут квиз о технологиях: от электронного носа до биоразложения пластика. Гостям представят макет арктического кратера, диатомовые водоросли, ИИ-двойника Капицы и познакомят с автономным роботом для теплиц.Московский авиационный институт откроет IT-зону. Здесь можно поиграть в VR-прятки на космической станции, протестировать тренажёр по промпт-инжинирингу и поучаствовать в эксперименте по аэродинамике собственного лица: нейросеть отрисует геометрию по фото и покажет, как выглядело бы лицо при сильном ветре. Гости увидят гусеничного робота, сыграют в гигантские шахматы и мини-баскетбол.Зона "Видеоигры": Gran Saga, WARPOINT ARENA и полноформатная VR-аренаНа стенде Форегейм: Rememento можно поиграть в Rememento, получить предсказания по звёздным паттернам и вытянуть призы из гачапона. Ещё гостей ждут косплей, фотозона, карточки с игровыми предметами, лотереи и уникальные мерч-призы.В зоне WARPOINT установят VR-арену с WARPOINT ARENA — командной игрой с механикой пейнтбола. Гости смогут сыграть два матча командами по три игрока. Участники получат мерч и смогут забрать фрагмент видеозаписи своего боя.Игромания представит арт-объект в ностальгическом чит-коде: гигантские надувные фигуры с мемами, QR-кодами и цифровыми загадками. Разгадывать ребусы через бота помогут "ретрохакеры".A4 VR PARK установит полноформатную VR-арену на 600 м² с играми, разработанными российскими студиями. Гости смогут играть командами, соревноваться и смотреть трансляции геймплея на большом экране. Для детей предусмотрена развлекательная зона с интерактивными шарами.Киберхаус 1shot и ZONE51 проведут любительские турниры по CS2 и Dota 2, свободные игры, конкурсы и розыгрыши призов.На стенде "Выход 8" впервые покажут трейлер грядущей экранизации одноимённой культовой игры. Гости смогут провести время в игровой зоне и сделать памятные снимки в фотобудке.Зона "Развлечения": музыкальный квиз, плетение косичек, футуристический тоннель и гадания на ТароИгротека Hobby Games представит разнообразие настольных игр: мастера помогут разобраться с правилами и погрузиться игровой процесс.Команда Крафтовых игр организует зону с играми "Корнхол", "Квойтс", "Нашару" и "Кульбуто".В зоне от Speedcubes можно будет собрать кубик Рубика, поиграть в головоломки, узнать историю спидкубинга, посмотреть на сборки от профессионалов и получить сувениры.На стенде нового кинофильма "Буратино" гости сыграют в напёрстки, сфотографируются на театральной сцене Карабаса, создадут свой золотой ключик и смогут выиграть суперприз.На локации "Два Дивана" посетители смогут поучаствовать в нестандартных играх, юмористических батлах, а также послушают диджей-сет.На стенде фильма "Девятая планета" будут исследовать футуристический тоннель, делать временные тату в стиле героев ленты и снимки в брендированной фотобудке.Микс Картинг установят тренажёр для отработки реакции. Также здесь можно будет собрать и разобрать гоночный карт, поучаствовать в соревнованиях на мини-авто.На стенде телеканала "Дорама" зрителей ждут 3D-фотозоны с героями драмы "Демон" и короной настоящего дорамщика.Музей Магии проведёт мастер-классы по фокусам, шоу иллюзиониста, мини-экскурсию по тайнам великих фокусников, сеансы гадания на картах Таро.IThub подготовил VR-зону, 3D-игры, фотобатут и нейрофотобудку. Гости смогут наклеить временные тату, погадать на магическом шаре и посмотреть, как работает 3D-принтер. Для детей тут откроется своя зона.На площадке "Неологики" гостям предстоит пройти квест и решить детективную загадку об убийстве в "Отеле „Альберта“". Каждая команда получит в подарок демоверсию настольного детектива, чтобы продолжить расследование дома.На стенде "Смузи" пройдёт музыкальный квиз. Участники объединятся в команды и будут отвечать на тематические вопросы. В конце викторины все получат подарки от организаторов.Зона "Творчество": марафон пленэров, иммерсивные шоу и арт-кластер"Выставочные залы Москвы" на своей площадке проведут мастер-классы по тафтингу, росписи мишек в стиле поп-арт, мозаике и декорированию масок. Гости создадут картины в технике флюид-арт и попробуют плести макраме.Эксперты АРТ-ИКЕБАНА устроят серию мастер-классов, на которых посетители составят композиции из цветов, познакомятся с искусством оригами и каллиграфии и сплетут объёмные браслеты и талисманы на счастье.На стенде "Культуры РФ" состоится марафон пленэров. Гости смогут поработать за мольбертом и написать свою картину.Музей Москвы представит поп-ап по мотивам выставки "Между Парижем и Москвой. Александра Кольцова-Бычкова и Сергей Кольцов". Гости узнают об истории любви пары и их творчестве. На площадке пройдут мастер-классы, где научат плести браслеты с цветными сюжетами.Премия "Золотая Маска" проведёт уличное театрализованное шествие. На стенде проекта появится тематическая фотозона "Театр — отражение вас". Здесь можно сфотографироваться и признаться театру в любви, оставив записку.На локации арт-пространства Luminar посетители увидят иммерсивные шоу, а для детей установят батут и проведут творческий мастер-класс. Гостям предложат изобразить шедевры Леонардо да Винчи, Сальвадора Дали, Марка Шагала.Центр городской культуры "Графит" построит арт-кластер. Здесь пройдут мастер-классы по созданию эмбиент-трека и саунд-дизайну. Можно будет добавить акцентов своему образу на кастом-зоне, а на выставке с инсталляцией — узнать о трансформации "Графита" в креативный кластер.Центр современного искусства МАРС эксклюзивно представит новые инсталляции для иммерсивной выставки-бестселлера "SENSE. Геометрия чувств". Гостей фестиваля ожидают: медитативная AI-инсталляция "Поток", интерактивная инсталляция "Шёпот", AR-тотемы, аромастанции, а также VR-медитация "Погружение в стихию".На стенде университета креативных индустрий Universal University развернётся интерактивный поп-ап. Здесь пройдёт выставка студенческих работ и откроются творческие зоны.Московский креативный техникум при Московской школе кино и Британской высшей школе дизайна представит интерактивную зону с "Кубом общей креативности". Здесь желающие смогут выполнить короткие творческие задания по UX/UI, графическому дизайну, кино или маркетингу. За выполнение получат баллы, которые можно обменять на фирменный мерч и шар — его добавят в прозрачный куб, символизирующий общий уровень креативности.В зоне "Читай-города" пройдут встречи с авторами и книжными блогерами, лекции, квиз по творчеству Хаяо Миядзаки с призами и розыгрыш подарков. Ещё откроется игротека с настолками ("Мафия", "Дженга" и другие).Зона "Косплей": выступление Upgrade Mountains и Joo Wondae, мандалорцы и "Тардис"На площадке Фандом Феста ВКонтакте в рамках зоны "Косплей" выступит корейская группа Upgrade Mountains с музыкой на стыке рока и электрозвучания. Во второй день участник группы Joo Wondae сыграет диджей-сет с миксом популярных корейских треков. Ещё для гостей подготовили выступления кавер-дэнс-команд и интерактивные развлечения. В фотозонах можно записать видео в стиле slow motion, а за выполнение простых заданий будут дарить эксклюзивный мерч от Genshin Impact.На сцене зоны косплееры сразятся за призовой фонд в 650 тысяч рублей. В первый день фестиваля гости увидят выступления 170 популярных персонажей из фильмов, видеоигр, сериалов и аниме, а во второй день лучшие из них встретятся в финале.На сцене Евгений Еронин и Иван Клепиков из издательства BUBBLE расскажут про грядущие новинки комиксов. Также здесь фан-комьюнити игры Just Dance проведёт танцевальные батлы."Звёздные Войны: Мандалорцы" — Red Fist Clan воссоздали образы самых опасных охотников за головами — мандалорцев. На фестивале команда покажет канонические образы и уникальную кастомную броню.Первая в мире школа фехтования на световых мечах Школа Саберфайтинга проведёт показательные бои в стилистике "Звёздных войн" и обучит желающих азам джедайского ремесла.В зоне "Доктор Кто: Галлифрей Stands" можно будет узнать секреты Повелителя времени и попасть внутрь машины времени "Тардис".Погрузиться во вселенную Baldur’s Gate 3 можно на одноимённом стенде. Здесь пройдут игры с мастерами в Dungeons & Dragons на огромной диораме. Для гостей подготовили испытания и подарки. Также в зоне прозвучат голоса бардов и откроется фотозона.Path of logic представят площадку по игре Darkest Dungeon. Здесь будут гулять персонажи игры, а гости смогут разобраться в неизвестных свойствах зелий, отдохнуть в лагере и проверить свою ловкость на полосе препятствий.На локации от "Настольных игр: Warm Games" можно разобраться в играх Dungeons & Dragons и Cyberpunk, посетить мастер-класс по росписи миниатюр — известных героев или монстров.На стенде игры "Мир Домовят" посетителей ждут розыгрыши игрушек, интерактивная фотозона с Бабулей Ягулей, где можно полетать в настоящей ступе с метлой. Также на площадке пройдёт встреча с Котом и главным героем игры — Домовёнком.Интерактивы от продуктов VKЗона VK Видео подготовила активности по мотивам своих оригинальных шоу и интерактивы с фирменными подарками. На площадке можно получить мини-версию своей натальной карты и попасть на постер одноимённого шоу, если добавить селфи в чат с ботом. Отдельная зона будет работать для детей — с огромной меловой доской и мультфильмами.В пространстве VK Музыки откроется баскетбольная площадка, где пройдут матчи в формате 4 на 4. Каждый будет посвящён одному из настроений VK Микса: "Радостно", "Грустно", "Активно", "Спокойно", "Любовь". Гости смогут выиграть мерч и музыкальную подписку. 19 и 20 июля здесь пройдут встречи с артистами из лайнапа фестиваля. Анонсы автограф-сессий появятся в сообществе VK Музыки.VK Сообщества подготовили квест по всему фестивалю — нужно будет выполнять онлайн-задания от авторов ВКонтакте и исследовать территорию VK Fest. Самые активные получат эксклюзивные подарки. Также на стенде пройдут встречи с авторами и откроется мейкап-станция.На площадке VK Знакомств разместится Premium-бар, где пользователи сервиса с Premium-подпиской смогут получить в подарок безалкогольный коктейль, а новые — оформить Premium на 7 дней бесплатно. Для гостей проведут быстрые свидания: те, кто найдёт себе пару здесь, получат подарки от VK Знакомств. На интерактивную доску можно прикрепить свою распечатанную анкету, посмотреть анкеты других посетителей — и, возможно, найти мэтч прямо на фестивале.В VK Store гости смогут приобрести мерч фестиваля и вещи из эксклюзивных коллекций VK, в том числе новую стикерную линейку, дроп VK Музыки и VK Видео, а также игрушки и аксессуары с персонажами стикеров ВКонтакте. В этом году зона VK Store в три раза больше, чем на прошлых фестивалях: откроются два стенда и вендинговый автомат.На VK Fest будут работать профессиональные фотографы. Гости смогут получить свои снимки в приложении Облако Mail — чтобы найти кадры с собой с фестиваля, нужно загрузить селфи. На интерактивном стенде Облака можно будет создать и распечатать фестивальный коллаж, выиграть мерч, отдохнуть в лаунж-зоне и бесплатно подзарядить телефон.Зона "Еда": стритфуд, напитки и кухни народов мираНа фудкорте гостей ждёт широкий выбор стритфуда и безалкогольных напитков. Можно попробовать блюда корейской, мексиканской, кубинской, узбекской, итальянской и русской кухни. В зоне появятся точки с веганской и ПП-едой.Если для ребёнка на фестиваль необходимо принести особое питание, рекомендуется взять с собой подтверждающую справку от врача.VK Fest уже состоялся в Челябинске, Сириусе, Казани и Санкт-Петербурге. Завершится фестиваль грандиозным шоу в Лужниках 19 и 20 июля. Билеты и другие новости — на vkfest.ru

