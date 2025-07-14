https://ria.ru/20250714/festival-2028976485.html
Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" удивляет зрителей
Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" удивляет зрителей - РИА Новости, 14.07.2025
Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" удивляет зрителей
Организаторы музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", который входит в национальный календарь событий, каждый раз стараются удивить зрителя и сделать... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:43:00+03:00
2025-07-14T11:43:00+03:00
2025-07-14T11:43:00+03:00
тюменская область
александр моор
тобольск
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ТЮМЕНЬ, 14 июл - РИА Новости. Организаторы музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", который входит в национальный календарь событий, каждый раз стараются удивить зрителя и сделать концерты еще более запоминающимися, прокомментировал итоги завершившегося фестиваля губернатор Тюменской области Александр Моор. "Лето в Тобольском кремле" – яркое культурное и туристическое событие федерального масштаба, ключевые концерты которого проходят у стен кремля. С 5 по 12 июля на фестивальных площадках Тобольска состоялось пять концертов. На открытии фестиваля заслуженный артист России Ильдар Абдразаков и солисты Мариинского театра в сопровождении Тюменского филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника исполнили арии из классических опер и известные песни советских композиторов. На закрытии в сопровождении этого же оркестра с сольным концертом выступил певец Мот. В целом фестиваль посетили более шести тысяч зрителей. "Каждый раз организаторы стараются удивить зрителей. Под стенами Тобольского кремля исполняли оперу, Игорь Бутман играл джаз, здесь выступал Леонид Агутин, в прошлом году показали концерт-спектакль "Ключ к Сибири". В этот раз постарались создать программу, которая объединит поколения… Вместе с компанией "Сибур" продолжаем экспериментировать и делать концерты еще более запоминающимися", – отметил Моор в опубликованном по итогам фестиваля на сайте регионального правительства сообщении. Фестиваль в Тобольске проводился в 16-й раз. В 2023 году он был удостоен гран-при премии Russian Event Awards и главной награды в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате". В 2024 году премия Russian Event Awards была присуждена ему в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тысяч человек". Ежегодно организаторы меняют и дополняют программу, чтобы расширить творческие горизонты и предоставить больше возможностей для зрителей. С прошлого года у фестиваля появился художественный руководитель - Юрий Медяник, благодаря этому творческая программа стала еще более насыщенной и разнообразной, отмечается в сообщении. Фестиваль прошел при поддержке правительства Тюменской области и администрации Тобольска, организовывали мероприятие департамент культуры региона и Тюменское концертно-театральное объединение. "Сибур" выступил генеральным партнером фестиваля.
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александр моор, тобольск
Тюменская область, Александр Моор, Тобольск
Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" удивляет зрителей
Моор: музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" удивляет зрителей
ТЮМЕНЬ, 14 июл - РИА Новости. Организаторы музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", который входит в национальный календарь событий, каждый раз стараются удивить зрителя и сделать концерты еще более запоминающимися, прокомментировал итоги завершившегося фестиваля губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Лето в Тобольском кремле" – яркое культурное и туристическое событие федерального масштаба, ключевые концерты которого проходят у стен кремля. С 5 по 12 июля на фестивальных площадках Тобольска состоялось пять концертов. На открытии фестиваля заслуженный артист России Ильдар Абдразаков и солисты Мариинского театра в сопровождении Тюменского филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника исполнили арии из классических опер и известные песни советских композиторов. На закрытии в сопровождении этого же оркестра с сольным концертом выступил певец Мот. В целом фестиваль посетили более шести тысяч зрителей.
"Каждый раз организаторы стараются удивить зрителей. Под стенами Тобольского кремля исполняли оперу, Игорь Бутман играл джаз, здесь выступал Леонид Агутин, в прошлом году показали концерт-спектакль "Ключ к Сибири". В этот раз постарались создать программу, которая объединит поколения… Вместе с компанией "Сибур" продолжаем экспериментировать и делать концерты еще более запоминающимися", – отметил Моор в опубликованном по итогам фестиваля на сайте регионального правительства сообщении.
Фестиваль в Тобольске проводился в 16-й раз. В 2023 году он был удостоен гран-при премии Russian Event Awards и главной награды в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате". В 2024 году премия Russian Event Awards была присуждена ему в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тысяч человек". Ежегодно организаторы меняют и дополняют программу, чтобы расширить творческие горизонты и предоставить больше возможностей для зрителей. С прошлого года у фестиваля появился художественный руководитель - Юрий Медяник, благодаря этому творческая программа стала еще более насыщенной и разнообразной, отмечается в сообщении.
Фестиваль прошел при поддержке правительства Тюменской области и администрации Тобольска, организовывали мероприятие департамент культуры региона и Тюменское концертно-театральное объединение. "Сибур" выступил генеральным партнером фестиваля.