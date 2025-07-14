https://ria.ru/20250714/estoniya-2029052959.html

В Эстонии рассказали о проблемах с учениками, которым сменили язык обучения

В Эстонии рассказали о проблемах с учениками, которым сменили язык обучения - РИА Новости, 14.07.2025

В Эстонии рассказали о проблемах с учениками, которым сменили язык обучения

Ученикам, переведенным на обучение на эстонском языке, не хватает мотивации, также возникли проблемы с методическими материалами для обучения на этом языке,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:27:00+03:00

2025-07-14T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ученикам, переведенным на обучение на эстонском языке, не хватает мотивации, также возникли проблемы с методическими материалами для обучения на этом языке, заявила вице-канцлер по языковой политике минобразования Эстонии Кайри Калдоя. В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перешли на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. "В первом году не удалось уделить столько внимания, сколько следовало бы, методике преподавания и мотивации учащихся. Иными словами, как учить и как учить так, чтобы ученик действительно хотел учиться и у него не возникало ощущения "Я ничего не могу и не хочу больше ходить в эту школу". Сейчас это две очень большие проблемы для нас", - заявила Калдоя, чьи слова приводит телерадиокомпания ERR. По мнению экс-министра образования Эстонии Тыниса Лукаса, на первом этапе дети с родным эстонским и русским языками должны учиться отдельно друг от друга, пока их уровень владения эстонским не станет одинаковым. "Говорят, что нет денег, чтобы сначала хотя бы отделить детей, говорящих на эстонском языке, в группы и классы. Но на самом деле деньги есть как на эти методические материалы, так и на создание специальных групп с эстонской языковой средой", - добавил он. При этом в публикации на сайте ERR подчеркивается, что минобразования Эстонии, несмотря на эти проблемы, считает первый год перехода успешным. Согласно поправке к закону, школы будут обязаны обеспечить переход на эстонскоязычное обучение в 10-м классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11-м классе - не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12-м - не позднее 2032/2033 учебного года. В середине сентября прошлого года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.

https://ria.ru/20250707/medvedev-2027625069.html

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россия, женева (город), эстония, владимир путин, в мире, оон