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В США призвали генпрокурора Бонди продолжить расследование дела Эпстина - РИА Новости, 14.07.2025
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16:38 14.07.2025 (обновлено: 16:48 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/epstin-2029056957.html
В США призвали генпрокурора Бонди продолжить расследование дела Эпстина
В США призвали генпрокурора Бонди продолжить расследование дела Эпстина - РИА Новости, 14.07.2025
В США призвали генпрокурора Бонди продолжить расследование дела Эпстина
Генеральный прокурор США Пэм Бонди должна продолжить расследование дела финансиста Джеффри Эпстина и обнародовать все, что вызывает вопросы у общественности,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:38:00+03:00
2025-07-14T16:48:00+03:00
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ТАМПА, 14 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор США Пэм Бонди должна продолжить расследование дела финансиста Джеффри Эпстина и обнародовать все, что вызывает вопросы у общественности, заявил в беседе с РИА Новости консервативный телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи. "Пэм Бонди не может просто сказать "дело закрыто"... Она должна раскрыть все, что люди по праву требуют узнать", - заявил он на полях молодежного форума Student Action Summit во Флориде. Криспи подчеркнул, что обеспокоенность американцев выходит за рамки личности самого Эпстина и касается возможных связей с зарубежными спецслужбами, а также происхождения его состояния. "Нам нужно продолжать вскрывать то, чем занимался Джеффри Эпстин, потому что, как я считаю, он был агентом иностранной разведки. Об этом говорили на сцене вчера, и Такер Карлсон с Меган Келли тоже упоминали об этом на конференции", - отметил он. По словам Криспи, благодаря способности президента США Дональда Трампа напрямую говорить с народом тема Эпстина остается в центре внимания. "Это дело не закрыто", - добавил он. Ранее американские СМИ сообщали о разногласиях между главой ФБР Кэшем Пателем и генпрокурором Пэм Бонди по делу Джеффри Эпстина. По данным СМИ, Патель даже рассматривает возможность отставки. Министерство юстиции и ФБР заявляло, что у Эпстина не было "списка клиентов" и он не занимался шантажом. Однако ранее Бонди утверждала, что "список" находится у нее на столе, позже пояснив, что речь шла о документах по делу. Эпстина обвиняли в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних в 2002–2005 годах. В июле 2019 года он был найден мертвым в тюремной камере - следствие пришло к выводу о самоубийстве.
https://ria.ru/20250707/epstin-2027571155.html
https://ria.ru/20250708/tramp-2028035596.html
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в мире, сша, флорида, кэш патель, такер карлсон, дональд трамп, фбр
В мире, США, Флорида, Кэш Патель, Такер Карлсон, Дональд Трамп, ФБР
В США призвали генпрокурора Бонди продолжить расследование дела Эпстина

Телеведущий Криспи призвал Бонди обнародовать итоги расследования дела Эпстина

© AP Photo / Derik HamiltonГенпрокурор США Пэм Бонди
Генпрокурор США Пэм Бонди - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Derik Hamilton
Генпрокурор США Пэм Бонди. Архивное фото
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ТАМПА, 14 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор США Пэм Бонди должна продолжить расследование дела финансиста Джеффри Эпстина и обнародовать все, что вызывает вопросы у общественности, заявил в беседе с РИА Новости консервативный телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи.
"Пэм Бонди не может просто сказать "дело закрыто"... Она должна раскрыть все, что люди по праву требуют узнать", - заявил он на полях молодежного форума Student Action Summit во Флориде.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
ФБР и Минюст США полагают, что Эпстина не убивали, пишут СМИ
7 июля, 04:44
Криспи подчеркнул, что обеспокоенность американцев выходит за рамки личности самого Эпстина и касается возможных связей с зарубежными спецслужбами, а также происхождения его состояния.
"Нам нужно продолжать вскрывать то, чем занимался Джеффри Эпстин, потому что, как я считаю, он был агентом иностранной разведки. Об этом говорили на сцене вчера, и Такер Карлсон с Меган Келли тоже упоминали об этом на конференции", - отметил он.
По словам Криспи, благодаря способности президента США Дональда Трампа напрямую говорить с народом тема Эпстина остается в центре внимания. "Это дело не закрыто", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп возмутился вопросом журналистов об Эпстине
8 июля, 23:27
Ранее американские СМИ сообщали о разногласиях между главой ФБР Кэшем Пателем и генпрокурором Пэм Бонди по делу Джеффри Эпстина. По данным СМИ, Патель даже рассматривает возможность отставки.
Министерство юстиции и ФБР заявляло, что у Эпстина не было "списка клиентов" и он не занимался шантажом. Однако ранее Бонди утверждала, что "список" находится у нее на столе, позже пояснив, что речь шла о документах по делу.
Эпстина обвиняли в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних в 2002–2005 годах. В июле 2019 года он был найден мертвым в тюремной камере - следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Секс и политика: в США опубликуют список высокопоставленных педофилов
17 февраля, 08:00
 
В миреСШАФлоридаКэш ПательТакер КарлсонДональд ТрампФБР
 
 
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