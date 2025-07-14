В США призвали генпрокурора Бонди продолжить расследование дела Эпстина
Телеведущий Криспи призвал Бонди обнародовать итоги расследования дела Эпстина
© AP Photo / Derik HamiltonГенпрокурор США Пэм Бонди
© AP Photo / Derik Hamilton
Генпрокурор США Пэм Бонди. Архивное фото
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ТАМПА, 14 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор США Пэм Бонди должна продолжить расследование дела финансиста Джеффри Эпстина и обнародовать все, что вызывает вопросы у общественности, заявил в беседе с РИА Новости консервативный телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи.
"Пэм Бонди не может просто сказать "дело закрыто"... Она должна раскрыть все, что люди по праву требуют узнать", - заявил он на полях молодежного форума Student Action Summit во Флориде.
Криспи подчеркнул, что обеспокоенность американцев выходит за рамки личности самого Эпстина и касается возможных связей с зарубежными спецслужбами, а также происхождения его состояния.
"Нам нужно продолжать вскрывать то, чем занимался Джеффри Эпстин, потому что, как я считаю, он был агентом иностранной разведки. Об этом говорили на сцене вчера, и Такер Карлсон с Меган Келли тоже упоминали об этом на конференции", - отметил он.
По словам Криспи, благодаря способности президента США Дональда Трампа напрямую говорить с народом тема Эпстина остается в центре внимания. "Это дело не закрыто", - добавил он.
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Ранее американские СМИ сообщали о разногласиях между главой ФБР Кэшем Пателем и генпрокурором Пэм Бонди по делу Джеффри Эпстина. По данным СМИ, Патель даже рассматривает возможность отставки.
Министерство юстиции и ФБР заявляло, что у Эпстина не было "списка клиентов" и он не занимался шантажом. Однако ранее Бонди утверждала, что "список" находится у нее на столе, позже пояснив, что речь шла о документах по делу.
Эпстина обвиняли в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних в 2002–2005 годах. В июле 2019 года он был найден мертвым в тюремной камере - следствие пришло к выводу о самоубийстве.