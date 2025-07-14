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Эквадор экстрадирует россиянина, обвиняемого в мошенничестве - РИА Новости, 14.07.2025
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22:43 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/ekvador-2029121155.html
Эквадор экстрадирует россиянина, обвиняемого в мошенничестве
Эквадор экстрадирует россиянина, обвиняемого в мошенничестве - РИА Новости, 14.07.2025
Эквадор экстрадирует россиянина, обвиняемого в мошенничестве
Эквадор экстрадирует гражданина России, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве при получении социальных выплат, ущерб от которого превысил 6 миллионов... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:43:00+03:00
2025-07-14T22:43:00+03:00
россия
эквадор
интерпол
генеральная прокуратура рф
происшествия
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Эквадор экстрадирует гражданина России, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве при получении социальных выплат, ущерб от которого превысил 6 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Эквадор экстрадируют Анатолия Шушарина для привлечения к уголовной ответственности по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - говорится в сообщении. По версии следствия, Шушарин с соучастниками похищал денежные средства путем получения инвалидами из Фонда пенсионного и социального страхования компенсаций за технические средства реабилитации, которые они фактически не приобретали. Общий ущерб превысил 6 миллионов рублей. Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, по поручению Генпрокуратуры России в апреле 2024 года его объявили в международный розыск. Запрос о выдаче направлен в январе 2025 года в связи с задержанием Шушарина в Эквадоре. Удалось добиться положительного решения о выдаче. В связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Эквадором были достигнуты соглашения с компетентными органами Панамы и Турции о транзите обвиняемого. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола Шушарин будет доставлен в Москву, отметили в российском ведомстве.
https://ria.ru/20250604/ssha-2020979286.html
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россия, эквадор, интерпол, генеральная прокуратура рф, происшествия, мошенничество, мошенники
Россия, Эквадор, Интерпол, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Мошенничество, мошенники
Эквадор экстрадирует россиянина, обвиняемого в мошенничестве

Эквадор экстрадирует россиянина, обвиняемого в мошенничестве с соцвыплатами

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Эквадор экстрадирует гражданина России, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве при получении социальных выплат, ущерб от которого превысил 6 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Эквадор экстрадируют Анатолия Шушарина для привлечения к уголовной ответственности по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, Шушарин с соучастниками похищал денежные средства путем получения инвалидами из Фонда пенсионного и социального страхования компенсаций за технические средства реабилитации, которые они фактически не приобретали. Общий ущерб превысил 6 миллионов рублей.
Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, по поручению Генпрокуратуры России в апреле 2024 года его объявили в международный розыск. Запрос о выдаче направлен в январе 2025 года в связи с задержанием Шушарина в Эквадоре. Удалось добиться положительного решения о выдаче.
В связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Эквадором были достигнуты соглашения с компетентными органами Панамы и Турции о транзите обвиняемого. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола Шушарин будет доставлен в Москву, отметили в российском ведомстве.
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РоссияЭквадорИнтерполГенеральная прокуратура РФПроисшествияМошенничествомошенники
 
 
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