https://ria.ru/20250714/ege-2029069441.html

Почти 670 выпускников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов

Почти 670 выпускников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости, 14.07.2025

Почти 670 выпускников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов

Порядка 670 выпускников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них 29 человек получили по два стобальных результата, двое выпускников стали... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:18:00+03:00

2025-07-14T17:18:00+03:00

2025-07-14T17:18:00+03:00

новости подмосковья

единый государственный экзамен (егэ)

андрей воробьев

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка 670 выпускников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них 29 человек получили по два стобальных результата, двое выпускников стали мультибалльниками, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В этом году в Подмосковье более 39,7 тысячи выпускников, 669 из которых сдали ЕГЭ на высший балл. У 29 человек по два стобальных результата, а двое ребят стали мультибалльниками – это Иван Аршинов из Дмитровской школы №3 и Андрей Невзоров из городского округа Мытищи. Он учится в школе №6, выпускники которой получили больше всего 100-балльных результатов в области", - отметили в пресс-службе. Кроме того, согласно сообщению, в 2024-2025 учебном году Подмосковье в четвертый раз подряд заняло второе место среди регионов по количеству полученных дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Сборная Московской области завоевала 550 дипломов, что на 109 больше, чем в прошлом году, а 91 школьник стал победителем Всероссийской олимпиады школьников. "Я хочу поблагодарить директоров, которые возглавляют команды, каждого педагога, который помогает ребятам достигать высоких результатов. Приятно, что мы растем по количеству участников, призеров и победителей муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады. Также мы видим устойчивый показатель по сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Это мерило качества образования, как ни крути", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20250710/podrostki-2028432750.html

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единый государственный экзамен (егэ), андрей воробьев