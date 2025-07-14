https://ria.ru/20250714/dtp-2028947115.html

В Вологодской области столкнулись две машины, есть погибшие

В Вологодской области столкнулись две машины, есть погибшие - РИА Новости, 14.07.2025

В Вологодской области столкнулись две машины, есть погибшие

Четыре человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:34:00+03:00

2025-07-14T09:34:00+03:00

2025-07-14T09:56:00+03:00

вологодская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает региональное УМВД. ДТП произошло минувшей ночью на 411-м километре автодороги М8 "Холмогоры" вблизи деревни Корнильевская слобода. По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Renault Sandero, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes-benz C 350. "В результате ДТП погибли водитель Renault, его пассажирки 1982 года рождения и 1956 года рождения, а также пассажир Renault, мужчина 1955 года рождения. Пассажирка Renault, девочка 2012 года рождения, госпитализирована в детскую областную клиническую больницу (диагноз устанавливается). В автомашине Mercedes травмы получили водитель и пассажир, личность которого пока не установлена. Оба мужчины с тяжелыми травмами госпитализированы", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20250712/dtp-2028821607.html

https://ria.ru/20250712/podmoskove-2028802594.html

вологодская область

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вологодская область, происшествия