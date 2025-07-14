В Вологодской области столкнулись две машины, есть погибшие
Четыре человека погибли, 3 пострадали в ДТП с иномарками в Вологодской области
© Фото : УМВД России по Вологодской области/TelegramПоследствия столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области
Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло минувшей ночью на 411-м километре автодороги М8 "Холмогоры" вблизи деревни Корнильевская слобода. По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Renault Sandero, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes-benz C 350.
"В результате ДТП погибли водитель Renault, его пассажирки 1982 года рождения и 1956 года рождения, а также пассажир Renault, мужчина 1955 года рождения. Пассажирка Renault, девочка 2012 года рождения, госпитализирована в детскую областную клиническую больницу (диагноз устанавливается). В автомашине Mercedes травмы получили водитель и пассажир, личность которого пока не установлена. Оба мужчины с тяжелыми травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
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