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В Вологодской области столкнулись две машины, есть погибшие - РИА Новости, 14.07.2025
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09:34 14.07.2025 (обновлено: 09:56 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/dtp-2028947115.html
В Вологодской области столкнулись две машины, есть погибшие
В Вологодской области столкнулись две машины, есть погибшие - РИА Новости, 14.07.2025
В Вологодской области столкнулись две машины, есть погибшие
Четыре человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:34:00+03:00
2025-07-14T09:56:00+03:00
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает региональное УМВД. ДТП произошло минувшей ночью на 411-м километре автодороги М8 "Холмогоры" вблизи деревни Корнильевская слобода. По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Renault Sandero, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes-benz C 350. "В результате ДТП погибли водитель Renault, его пассажирки 1982 года рождения и 1956 года рождения, а также пассажир Renault, мужчина 1955 года рождения. Пассажирка Renault, девочка 2012 года рождения, госпитализирована в детскую областную клиническую больницу (диагноз устанавливается). В автомашине Mercedes травмы получили водитель и пассажир, личность которого пока не установлена. Оба мужчины с тяжелыми травмами госпитализированы", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20250712/dtp-2028821607.html
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вологодская область, происшествия
Вологодская область, Происшествия
В Вологодской области столкнулись две машины, есть погибшие

Четыре человека погибли, 3 пострадали в ДТП с иномарками в Вологодской области

© Фото : УМВД России по Вологодской области/TelegramПоследствия столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области
Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : УМВД России по Вологодской области/Telegram
Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло минувшей ночью на 411-м километре автодороги М8 "Холмогоры" вблизи деревни Корнильевская слобода. По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Renault Sandero, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes-benz C 350.
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"В результате ДТП погибли водитель Renault, его пассажирки 1982 года рождения и 1956 года рождения, а также пассажир Renault, мужчина 1955 года рождения. Пассажирка Renault, девочка 2012 года рождения, госпитализирована в детскую областную клиническую больницу (диагноз устанавливается). В автомашине Mercedes травмы получили водитель и пассажир, личность которого пока не установлена. Оба мужчины с тяжелыми травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
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Вологодская областьПроисшествия
 
 
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