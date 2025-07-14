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Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням - РИА Новости, 14.07.2025
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14:31 14.07.2025 (обновлено: 14:40 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/doplaty-2029017751.html
Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням
Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням - РИА Новости, 14.07.2025
Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням
Матери-героини будут получать доплату в 32 тысячи рублей при достижении пенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:31:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Матери-героини будут получать доплату в 32 тысячи рублей при достижении пенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."После того, как наступит пенсионный возраст, то дополнительные выплаты к пенсии будут составлять 32 тысячи рублей", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам в понедельник.
https://ria.ru/20250712/pensii-2028711816.html
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням

Голикова: матери-героини будут получать доплату в 32 тыс руб к пенсии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Матери-героини будут получать доплату в 32 тысячи рублей при достижении пенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"После того, как наступит пенсионный возраст, то дополнительные выплаты к пенсии будут составлять 32 тысячи рублей", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам в понедельник.
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ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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