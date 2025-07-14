https://ria.ru/20250714/doplaty-2029017751.html

Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням

Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням - РИА Новости, 14.07.2025

Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням

Матери-героини будут получать доплату в 32 тысячи рублей при достижении пенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:31:00+03:00

2025-07-14T14:31:00+03:00

2025-07-14T14:40:00+03:00

общество

россия

татьяна голикова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Матери-героини будут получать доплату в 32 тысячи рублей при достижении пенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."После того, как наступит пенсионный возраст, то дополнительные выплаты к пенсии будут составлять 32 тысячи рублей", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам в понедельник.

https://ria.ru/20250712/pensii-2028711816.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна голикова