https://ria.ru/20250714/doplaty-2029017751.html
Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням
Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням - РИА Новости, 14.07.2025
Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням
Матери-героини будут получать доплату в 32 тысячи рублей при достижении пенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:31:00+03:00
2025-07-14T14:31:00+03:00
2025-07-14T14:40:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Матери-героини будут получать доплату в 32 тысячи рублей при достижении пенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."После того, как наступит пенсионный возраст, то дополнительные выплаты к пенсии будут составлять 32 тысячи рублей", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам в понедельник.
https://ria.ru/20250712/pensii-2028711816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о доплатах к пенсии матерям-героиням
Голикова: матери-героини будут получать доплату в 32 тыс руб к пенсии