https://ria.ru/20250714/dokumenty--2028956833.html
Блок "Победа" подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах
Блок "Победа" подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах - РИА Новости, 14.07.2025
Блок "Победа" подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах
Оппозиционный блок "Победа" подал документы в ЦИК Молдавии для участия в парламентских выборах, заявил депутат парламента от названной политсилы Василий Боля. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:13:00+03:00
2025-07-14T10:13:00+03:00
2025-07-14T10:49:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" подал документы в ЦИК Молдавии для участия в парламентских выборах, заявил депутат парламента от названной политсилы Василий Боля. Лидеры блока "Победа" прибыли в центризбирком, чтобы зарегистрироваться для участия в парламентских выборах. Сторонники блока собрались перед зданием ЦИК, чтобы поддержать своих руководителей, они принесли плакаты с призывами: "Вернем демократию в Молдавию", "Победа — голос народа". "Это ординарная процедура, в соответствии с местным законодательством в этот период регистрируются блоки для участия в выборах. Сегодня вместе с коллегами, представителями партий, входящих в блок, мы подали пакет документов, ждем, когда нас пригласят на заседанию для его рассмотрения", - сказал Боля. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250713/moldaviya-2028913349.html
https://ria.ru/20250712/moldavija-2028732882.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля, евгения гуцул, блок "победа" , sputnik молдова, московский комсомолец, в мире
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Боля, Евгения Гуцул, Блок "Победа" , Sputnik Молдова, Московский комсомолец, В мире
Блок "Победа" подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах
Блок "Победа" подал документы в ЦИК Молдавии для участия в парламентских выборах
КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" подал документы в ЦИК Молдавии для участия в парламентских выборах, заявил депутат парламента от названной политсилы Василий Боля.
Лидеры блока "Победа" прибыли в центризбирком, чтобы зарегистрироваться для участия в парламентских выборах. Сторонники блока собрались перед зданием ЦИК, чтобы поддержать своих руководителей, они принесли плакаты с призывами: "Вернем демократию в Молдавию", "Победа — голос народа".
"Это ординарная процедура, в соответствии с местным законодательством в этот период регистрируются блоки для участия в выборах. Сегодня вместе с коллегами, представителями партий, входящих в блок, мы подали пакет документов, ждем, когда нас пригласят на заседанию для его рассмотрения", - сказал Боля.
Парламентские выборы в Молдавии
должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева
задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.