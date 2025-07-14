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В ДНР рассказали о пострадавших при атаках ВСУ - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:21 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/dnr-2029124432.html
В ДНР рассказали о пострадавших при атаках ВСУ
В ДНР рассказали о пострадавших при атаках ВСУ - РИА Новости, 14.07.2025
В ДНР рассказали о пострадавших при атаках ВСУ
Больше 15 человек в месяц получают ранения разной степени тяжести в результате атак ВСУ, сообщила РИА Новости главный врач больницы №2 города Горловки в ДНР... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:21:00+03:00
2025-07-14T23:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Больше 15 человек в месяц получают ранения разной степени тяжести в результате атак ВСУ, сообщила РИА Новости главный врач больницы №2 города Горловки в ДНР Нелля Якуненко На данный момент (раненных в больнице - ред.) 15 человек. В среднем до 15-20 человек в месяц получают ранения", - рассказала Якуненко агентству. По ее словам, чаще всего люди получают осколочные и минозрывные травмы, а также ранения головы, брюшной полости, и проникающие ранения грудной клетки. Не редко в результате ранения происходят травматические ампутации верхних, и нижних конечностей, добавила Якуненко.
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР рассказали о пострадавших при атаках ВСУ

Врач Якуненко: более 15 человек в месяц получают ранения в результате атак ВСУ

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Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Больше 15 человек в месяц получают ранения разной степени тяжести в результате атак ВСУ, сообщила РИА Новости главный врач больницы №2 города Горловки в ДНР Нелля Якуненко
На данный момент (раненных в больнице - ред.) 15 человек. В среднем до 15-20 человек в месяц получают ранения", - рассказала Якуненко агентству.
По ее словам, чаще всего люди получают осколочные и минозрывные травмы, а также ранения головы, брюшной полости, и проникающие ранения грудной клетки. Не редко в результате ранения происходят травматические ампутации верхних, и нижних конечностей, добавила Якуненко.
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