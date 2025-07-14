https://ria.ru/20250714/dnr-2029124432.html

В ДНР рассказали о пострадавших при атаках ВСУ

В ДНР рассказали о пострадавших при атаках ВСУ - РИА Новости, 14.07.2025

В ДНР рассказали о пострадавших при атаках ВСУ

Больше 15 человек в месяц получают ранения разной степени тяжести в результате атак ВСУ, сообщила РИА Новости главный врач больницы №2 города Горловки в ДНР... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:21:00+03:00

2025-07-14T23:21:00+03:00

2025-07-14T23:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Больше 15 человек в месяц получают ранения разной степени тяжести в результате атак ВСУ, сообщила РИА Новости главный врач больницы №2 города Горловки в ДНР Нелля Якуненко На данный момент (раненных в больнице - ред.) 15 человек. В среднем до 15-20 человек в месяц получают ранения", - рассказала Якуненко агентству. По ее словам, чаще всего люди получают осколочные и минозрывные травмы, а также ранения головы, брюшной полости, и проникающие ранения грудной клетки. Не редко в результате ранения происходят травматические ампутации верхних, и нижних конечностей, добавила Якуненко.

https://ria.ru/20250713/dnr-2028902858.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины