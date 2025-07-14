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Пушилин рассказал о проблемах ВСУ, возникших после освобождения Николаевки - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 14.07.2025 (обновлено: 10:38 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/dnr-2028947245.html
Пушилин рассказал о проблемах ВСУ, возникших после освобождения Николаевки
Пушилин рассказал о проблемах ВСУ, возникших после освобождения Николаевки - РИА Новости, 14.07.2025
Пушилин рассказал о проблемах ВСУ, возникших после освобождения Николаевки
Освобождение Николаевки создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой и, возможно, ускорит освобождение Часова Яра, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:35:00+03:00
2025-07-14T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
безопасность
красноармейск
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Освобождение Николаевки создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой и, возможно, ускорит освобождение Часова Яра, заявил глава ДНР Денис Пушилин."После освобождения Николаевки у противника, у группировки &lt;…&gt; теперь очень серьезные проблемы с логистикой, что создает предпосылки для дальнейшего улучшения позиций, а возможно, и городские бои, которые пока еще продолжаются в самом Часовом Яре, они будут иметь логическое завершение. Соответственно, имею в виду освобождение населенного пункта", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин рассказал также о ситуации на других участках ДНР:Накануне группировка "Восток" также освободила населенный пункт Карла Маркса в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, безопасность, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Безопасность, Красноармейск
Пушилин рассказал о проблемах ВСУ, возникших после освобождения Николаевки

Пушилин: освобождение Николаевки создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Освобождение Николаевки создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой и, возможно, ускорит освобождение Часова Яра, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"После освобождения Николаевки у противника, у группировки <…> теперь очень серьезные проблемы с логистикой, что создает предпосылки для дальнейшего улучшения позиций, а возможно, и городские бои, которые пока еще продолжаются в самом Часовом Яре, они будут иметь логическое завершение. Соответственно, имею в виду освобождение населенного пункта", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР

Николаевка расположена примерно в шести километрах от Константиновки, которая является следующим важнейшим для логистики населенным пунктом для группировки противника, расположенной в Краматорско-Славянской агломерации

Пушилин рассказал также о ситуации на других участках ДНР:
  • вооруженные силы планомерно охватывают Красноармейск;
  • наиболее ожесточенные бои идут в районе Яблоновки;
  • российские подразделения создали предпосылки для дальнейшего продвижения на Великоновоселковском направлении;
  • войска создают затруднения передвижениям ВСУ на Красноармейском направлении с целью восполнения боеприпасов и возможности проведения ротации.
Накануне группировка "Восток" также освободила населенный пункт Карла Маркса в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинБезопасностьКрасноармейск
 
 
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