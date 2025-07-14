Пушилин рассказал о проблемах ВСУ, возникших после освобождения Николаевки
Пушилин: освобождение Николаевки создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Освобождение Николаевки создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой и, возможно, ускорит освобождение Часова Яра, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"После освобождения Николаевки у противника, у группировки <…> теперь очень серьезные проблемы с логистикой, что создает предпосылки для дальнейшего улучшения позиций, а возможно, и городские бои, которые пока еще продолжаются в самом Часовом Яре, они будут иметь логическое завершение. Соответственно, имею в виду освобождение населенного пункта", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
Николаевка расположена примерно в шести километрах от Константиновки, которая является следующим важнейшим для логистики населенным пунктом для группировки противника, расположенной в Краматорско-Славянской агломерации
- вооруженные силы планомерно охватывают Красноармейск;
- наиболее ожесточенные бои идут в районе Яблоновки;
- российские подразделения создали предпосылки для дальнейшего продвижения на Великоновоселковском направлении;
- войска создают затруднения передвижениям ВСУ на Красноармейском направлении с целью восполнения боеприпасов и возможности проведения ротации.
Накануне группировка "Восток" также освободила населенный пункт Карла Маркса в ДНР.
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