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Пушилин рассказал о проблемах ВСУ, возникших после освобождения Николаевки

Пушилин рассказал о проблемах ВСУ, возникших после освобождения Николаевки - РИА Новости, 14.07.2025

Пушилин рассказал о проблемах ВСУ, возникших после освобождения Николаевки

Освобождение Николаевки создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой и, возможно, ускорит освобождение Часова Яра, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:35:00+03:00

2025-07-14T09:35:00+03:00

2025-07-14T10:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Освобождение Николаевки создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой и, возможно, ускорит освобождение Часова Яра, заявил глава ДНР Денис Пушилин."После освобождения Николаевки у противника, у группировки <…> теперь очень серьезные проблемы с логистикой, что создает предпосылки для дальнейшего улучшения позиций, а возможно, и городские бои, которые пока еще продолжаются в самом Часовом Яре, они будут иметь логическое завершение. Соответственно, имею в виду освобождение населенного пункта", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин рассказал также о ситуации на других участках ДНР:Накануне группировка "Восток" также освободила населенный пункт Карла Маркса в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, безопасность, красноармейск