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Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 14.07.2025
Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:09:00+03:00
2025-07-14T12:09:00+03:00
2025-07-14T12:11:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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израиль, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Израиль, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действия "Днепра" за сутки