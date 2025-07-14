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Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 14.07.2025

Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:09:00+03:00

2025-07-14T12:09:00+03:00

2025-07-14T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

израиль

украина

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

израиль

украина

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израиль, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)