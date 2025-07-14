https://ria.ru/20250714/diplomatiya-2028926130.html

В МИД рассказали, будет ли обсуждаться с Украиной экспорт сельхозпродукции

В МИД рассказали, будет ли обсуждаться с Украиной экспорт сельхозпродукции - РИА Новости, 14.07.2025

В МИД рассказали, будет ли обсуждаться с Украиной экспорт сельхозпродукции

Нет причин обсуждать на переговорах с Украиной экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T04:22:00+03:00

2025-07-14T04:22:00+03:00

2025-07-14T04:28:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 14 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Нет причин обсуждать на переговорах с Украиной экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Меморандум между Россией и ООН, заключенный в 2022 году параллельно с "зерновой сделкой", для экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, истекает 22 июля."Я не вижу причины обсуждать этот вопрос на российско-украинских переговорах. По крайней мере, сегодня. Как я вам сказал, Россия была и остается очень надежным поставщиком продовольственных товаров и удобрений на мировой рынок. И здесь мы не нуждаемся в чьем-либо, так сказать, согласии, тем более согласии украинцев", - сказал он.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

https://ria.ru/20250714/diplomatiya-2028920336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, swift, стамбул