https://ria.ru/20250714/diplomatiya-2028918063.html

Глава РФПИ рассказал о пользе диалога между Россией и США

Глава РФПИ рассказал о пользе диалога между Россией и США - РИА Новости, 14.07.2025

Глава РФПИ рассказал о пользе диалога между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T00:58:00+03:00

2025-07-14T00:58:00+03:00

2025-07-14T00:58:00+03:00

в мире

россия

сша

европа

кирилл дмитриев

джо байден

сергей лавров

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что диалог между Россией и США принесет больше результатов, чем "деструктивный язык давления". В своей публикации Дмитриев подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами поможет исправить ошибки политики бывшего президента США Джо Байдена. "Конструктивный диалог между Россией и США всегда принесет больше пользы, чем надоевший и деструктивный язык давления. Только сотрудничество приносит настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность. Ошибки и обман Байдена будут исправлены - мир заслуживает лучшего", - говорится в публикации Дмитриева. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что администрация Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время.

https://ria.ru/20250713/otnosheniya-2028843882.html

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россия

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, европа, кирилл дмитриев, джо байден, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций