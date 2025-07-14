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Глава РФПИ рассказал о пользе диалога между Россией и США - РИА Новости, 14.07.2025
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00:58 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/diplomatiya-2028918063.html
Глава РФПИ рассказал о пользе диалога между Россией и США
Глава РФПИ рассказал о пользе диалога между Россией и США - РИА Новости, 14.07.2025
Глава РФПИ рассказал о пользе диалога между Россией и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T00:58:00+03:00
2025-07-14T00:58:00+03:00
в мире
россия
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сергей лавров
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что диалог между Россией и США принесет больше результатов, чем "деструктивный язык давления". В своей публикации Дмитриев подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами поможет исправить ошибки политики бывшего президента США Джо Байдена. "Конструктивный диалог между Россией и США всегда принесет больше пользы, чем надоевший и деструктивный язык давления. Только сотрудничество приносит настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность. Ошибки и обман Байдена будут исправлены - мир заслуживает лучшего", - говорится в публикации Дмитриева. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что администрация Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время.
https://ria.ru/20250713/otnosheniya-2028843882.html
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в мире, россия, сша, европа, кирилл дмитриев, джо байден, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Европа, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ рассказал о пользе диалога между Россией и США

Глава РФПИ: диалог между Россией и США принесет больше пользы, чем язык давления

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
 Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что диалог между Россией и США принесет больше результатов, чем "деструктивный язык давления".
В своей публикации Дмитриев подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами поможет исправить ошибки политики бывшего президента США Джо Байдена.
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"Конструктивный диалог между Россией и США всегда принесет больше пользы, чем надоевший и деструктивный язык давления. Только сотрудничество приносит настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность. Ошибки и обман Байдена будут исправлены - мир заслуживает лучшего", - говорится в публикации Дмитриева.
В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что администрация Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время.
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В миреРоссияСШАЕвропаКирилл ДмитриевДжо БайденСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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