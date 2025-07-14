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В Кузбассе подростки избили и засунули в мусорный бак девушку
В Кузбассе подростки избили и засунули в мусорный бак девушку - РИА Новости, 14.07.2025
В Кузбассе подростки избили и засунули в мусорный бак девушку
Подростки в Яшкинском округе Кемеровской области избили 17-летнюю девушку на камеру, поставили на колени и засунули ее в мусорный бак, возбуждено уголовное... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:21:00+03:00
2025-07-14T13:21:00+03:00
2025-07-14T14:44:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 14 июл — РИА Новости. Подростки в Яшкинском округе Кемеровской области избили 17-летнюю девушку на камеру, поставили на колени и засунули ее в мусорный бак, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Как следует из видео, размещенного в соцсетях, девочка-подросток и юноша избивают девушку по лицу, голове и туловищу руками и ногами, ставят на колени с требованием извиниться, а затем заталкивают в мусорный контейнер. Также опубликовано фото избитой несовершеннолетней с окровавленным лицом. "По данному факту <…> незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела. Участники инцидента установлены. В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях", — говорится в сообщении. Проверку начала и прокуратура области. "По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на контроль поставлено установление всех обстоятельств произошедшего и личностей участников инцидента. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования, направленного на восстановление нарушенных прав пострадавшей", — сообщили в прокуратуре. Также в надзорном ведомстве отметили, что на контроль поставлены ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в СК России.
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происшествия, здоровье - общество, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе подростки избили и засунули в мусорный бак девушку
В Кемеровской области подростки избили и засунули в мусорный бак девушку
КЕМЕРОВО, 14 июл — РИА Новости. Подростки в Яшкинском округе Кемеровской области избили 17-летнюю девушку на камеру, поставили на колени и засунули ее в мусорный бак, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Как следует из видео, размещенного в соцсетях, девочка-подросток и юноша избивают девушку по лицу, голове и туловищу руками и ногами, ставят на колени с требованием извиниться, а затем заталкивают в мусорный контейнер. Также опубликовано фото избитой несовершеннолетней с окровавленным лицом.
"По данному факту <…> незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела. Участники инцидента установлены. В настоящее время следователями СК
России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях", — говорится в сообщении.
Проверку начала и прокуратура области.
"По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на контроль поставлено установление всех обстоятельств произошедшего и личностей участников инцидента. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования, направленного на восстановление нарушенных прав пострадавшей", — сообщили в прокуратуре.
Также в надзорном ведомстве отметили, что на контроль поставлены ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в СК России.