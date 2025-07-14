https://ria.ru/20250714/devushka-2029004424.html

В Кузбассе подростки избили и засунули в мусорный бак девушку

В Кузбассе подростки избили и засунули в мусорный бак девушку - РИА Новости, 14.07.2025

В Кузбассе подростки избили и засунули в мусорный бак девушку

Подростки в Яшкинском округе Кемеровской области избили 17-летнюю девушку на камеру, поставили на колени и засунули ее в мусорный бак, возбуждено уголовное... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:21:00+03:00

2025-07-14T13:21:00+03:00

2025-07-14T14:44:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029004238_0:0:717:403_1920x0_80_0_0_7df9a9081f538c06a9faeb1c7faefc33.jpg

КЕМЕРОВО, 14 июл — РИА Новости. Подростки в Яшкинском округе Кемеровской области избили 17-летнюю девушку на камеру, поставили на колени и засунули ее в мусорный бак, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Как следует из видео, размещенного в соцсетях, девочка-подросток и юноша избивают девушку по лицу, голове и туловищу руками и ногами, ставят на колени с требованием извиниться, а затем заталкивают в мусорный контейнер. Также опубликовано фото избитой несовершеннолетней с окровавленным лицом. "По данному факту <…> незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела. Участники инцидента установлены. В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях", — говорится в сообщении. Проверку начала и прокуратура области. "По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на контроль поставлено установление всех обстоятельств произошедшего и личностей участников инцидента. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования, направленного на восстановление нарушенных прав пострадавшей", — сообщили в прокуратуре. Также в надзорном ведомстве отметили, что на контроль поставлены ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в СК России.

https://ria.ru/20250703/kemerovo-2026895109.html

https://ria.ru/20250712/mvd-2028744898.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)