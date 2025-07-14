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Россияне хотят иметь детей, заявила Голикова - РИА Новости, 14.07.2025
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14:34 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/deti-2029018937.html
Россияне хотят иметь детей, заявила Голикова
Россияне хотят иметь детей, заявила Голикова - РИА Новости, 14.07.2025
Россияне хотят иметь детей, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о серьезных и позитивных изменениях в ориентированности граждан России на то, что они хотят иметь детей, и на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:34:00+03:00
2025-07-14T14:34:00+03:00
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
михаил мурашко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о серьезных и позитивных изменениях в ориентированности граждан России на то, что они хотят иметь детей, и на многодетность. "Мы, как вы (Владимир Путин, президент РФ – ред.) помните, подвели итоги Года семьи на заседании Государственного Совета в конце года, и в целом отмечаем достаточно серьезные и позитивные изменения по ориентированности наших граждан на то, что они хотят иметь детей, и на многодетность", - сказала Голикова в ходе совещания по социальным вопросам. В понедельник президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
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Татьяна Голикова доложила Президенту о ряде планируемых мер по поддержке материнства.
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здоровье - общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Михаил Мурашко
Россияне хотят иметь детей, заявила Голикова

Голикова: россияне хотят иметь детей и ориентируются на многодетность

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о серьезных и позитивных изменениях в ориентированности граждан России на то, что они хотят иметь детей, и на многодетность.
"Мы, как вы (Владимир Путин, президент РФ – ред.) помните, подвели итоги Года семьи на заседании Государственного Совета в конце года, и в целом отмечаем достаточно серьезные и позитивные изменения по ориентированности наших граждан на то, что они хотят иметь детей, и на многодетность", - сказала Голикова в ходе совещания по социальным вопросам.
В понедельник президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
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Здоровье - ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинМихаил Мурашко
 
 
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