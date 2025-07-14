https://ria.ru/20250714/deti-2029018937.html

Россияне хотят иметь детей, заявила Голикова

Россияне хотят иметь детей, заявила Голикова - РИА Новости, 14.07.2025

Россияне хотят иметь детей, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о серьезных и позитивных изменениях в ориентированности граждан России на то, что они хотят иметь детей, и на... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:34:00+03:00

2025-07-14T14:34:00+03:00

2025-07-14T14:34:00+03:00

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

михаил мурашко

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о серьезных и позитивных изменениях в ориентированности граждан России на то, что они хотят иметь детей, и на многодетность. "Мы, как вы (Владимир Путин, президент РФ – ред.) помните, подвели итоги Года семьи на заседании Государственного Совета в конце года, и в целом отмечаем достаточно серьезные и позитивные изменения по ориентированности наших граждан на то, что они хотят иметь детей, и на многодетность", - сказала Голикова в ходе совещания по социальным вопросам. В понедельник президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

https://ria.ru/20250311/matvienko-2004364708.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Голикова о мерах по поддержке материнства Татьяна Голикова доложила Президенту о ряде планируемых мер по поддержке материнства. 2025-07-14T14:34 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, михаил мурашко