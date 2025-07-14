Против журналиста, работающего на "Медузу"*, возбудили уголовное дело
Против журналиста Кузнеца возбудили уголовное дело за работу на "Медузу"
Дмитрий Кузнец
Дмитрий Кузнец
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Против журналиста Дмитрия Кузнеца возбуждено уголовное дело за работу на интернет-СМИ "Медуза"* (признано в РФ нежелательной организацией), его намерены объявить в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал Кузнеца за работу на "Медузу"*. Это первый известный случай, когда журналиста оштрафовали за работу на нежелательную организацию.
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11 июня, 16:50
"Возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Дмитрия Кузнеца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, Кузнец, находясь за границей, продолжил участвовать в деятельности нежелательной в РФ организации. Так, в феврале, марте и апреле в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с участием Кузнеца, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в РФ.
"Следствием рассматривается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск", - заключили в ведомстве.
Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза")* признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* признано в РФ нежелательной организацией