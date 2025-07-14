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Против журналиста, работающего на "Медузу"*, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 14.07.2025
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17:51 14.07.2025 (обновлено: 17:52 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/delo-2029080296.html
Против журналиста, работающего на "Медузу"*, возбудили уголовное дело
Против журналиста, работающего на "Медузу"*, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 14.07.2025
Против журналиста, работающего на "Медузу"*, возбудили уголовное дело
Против журналиста Дмитрия Кузнеца возбуждено уголовное дело за работу на интернет-СМИ "Медуза"* (признано в РФ нежелательной организацией), его намерены... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:51:00+03:00
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россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Против журналиста Дмитрия Кузнеца возбуждено уголовное дело за работу на интернет-СМИ "Медуза"* (признано в РФ нежелательной организацией), его намерены объявить в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Ранее Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал Кузнеца за работу на "Медузу"*. Это первый известный случай, когда журналиста оштрафовали за работу на нежелательную организацию. "Возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Дмитрия Кузнеца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, Кузнец, находясь за границей, продолжил участвовать в деятельности нежелательной в РФ организации. Так, в феврале, марте и апреле в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с участием Кузнеца, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в РФ. "Следствием рассматривается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск", - заключили в ведомстве. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза")* признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* признано в РФ нежелательной организацией
https://ria.ru/20250611/rozysk-2022304193.html
https://ria.ru/20250405/sud-2009504278.html
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РИА Новости
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60
россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Против журналиста, работающего на "Медузу"*, возбудили уголовное дело

Против журналиста Кузнеца возбудили уголовное дело за работу на "Медузу"

Дмитрий Кузнец
Дмитрий Кузнец - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Дмитрий Кузнец
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Против журналиста Дмитрия Кузнеца возбуждено уголовное дело за работу на интернет-СМИ "Медуза"* (признано в РФ нежелательной организацией), его намерены объявить в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал Кузнеца за работу на "Медузу"*. Это первый известный случай, когда журналиста оштрафовали за работу на нежелательную организацию.
Галина Тимченко - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск
11 июня, 16:50
"Возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Дмитрия Кузнеца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, Кузнец, находясь за границей, продолжил участвовать в деятельности нежелательной в РФ организации. Так, в феврале, марте и апреле в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с участием Кузнеца, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в РФ.
"Следствием рассматривается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск", - заключили в ведомстве.
Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза")* признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* признано в РФ нежелательной организацией
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Журналистку Яппарову оштрафовали за сотрудничество с "Медузой"*
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