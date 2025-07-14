https://ria.ru/20250714/daniya-2028936914.html

Дания не намерена возобновлять диалог с Россией по Арктике, заявил посол

Дания не намерена возобновлять диалог с Россией по Арктике, заявил посол - РИА Новости, 14.07.2025

Дания не намерена возобновлять диалог с Россией по Арктике, заявил посол

Дания на посту председателя Арктического совета не намерена возобновлять диалог и сотрудничество с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:07:00+03:00

2025-07-14T08:07:00+03:00

2025-07-14T08:08:00+03:00

в мире

россия

дания

копенгаген

владимир барбин

мария захарова

арктический совет

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дания на посту председателя Арктического совета не намерена возобновлять диалог и сотрудничество с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Намерений использовать датское председательство в Арктическом совете для возобновления конструктивного диалога с Россией и полноформатного международного арктического сотрудничества в Арктике с нашим участием Копенгаген не имеет", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что Дания и другие западные государства-члены Арктического отказались от взаимодействия с Россией на государственном, правительственном и политическом уровнях. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.

https://ria.ru/20250522/arktika-2018346180.html

https://ria.ru/20250710/nato-2028230330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, дания, копенгаген, владимир барбин, мария захарова, арктический совет