Дания не намерена возобновлять диалог с Россией по Арктике, заявил посол
Посол Барбин: Дания не намерена возобновлять сотрудничество с Россией по Арктике
Города мира. Копенгаген . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дания на посту председателя Арктического совета не намерена возобновлять диалог и сотрудничество с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Намерений использовать датское председательство в Арктическом совете для возобновления конструктивного диалога с Россией и полноформатного международного арктического сотрудничества в Арктике с нашим участием Копенгаген не имеет", - сказал глава дипмиссии.
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Посол добавил, что Дания и другие западные государства-члены Арктического отказались от взаимодействия с Россией на государственном, правительственном и политическом уровнях.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.
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