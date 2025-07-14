https://ria.ru/20250714/danija-2029099047.html

Дания предоставит Украине спутниковые услуги

Дания предоставит Украине спутниковые услуги - РИА Новости, 14.07.2025

Дания предоставит Украине спутниковые услуги

Дания предоставит ВСУ спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA), сообщает минобороны королевства. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:55:00+03:00

2025-07-14T18:55:00+03:00

2025-07-14T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дания предоставит ВСУ спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA), сообщает минобороны королевства. "Дания делает еще один шаг в поддержке Украины, впервые пожертвовав украинской обороне спутниковые услуги европейского производства через Европейское оборонное агентство (EDA)", - говорится в пресс-релизе датского МО. Как пишет ведомство, для Украины будет расширен доступ к приемным терминалам, которые ВСУ смогут использовать для доступа к спутниковой связи, что может "иметь решающее значение" для проведения военных операций. Отмечается, что EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных мер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250307/sputnik-2003729197.html

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в мире, украина, россия, дания, сергей лавров, вооруженные силы украины, евросоюз, нато