Рейтинг@Mail.ru
CNN: США могут продать странам НАТО ракеты средней дальности для Киева - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 14.07.2025 (обновлено: 19:47 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/cnn-2029104294.html
CNN: США могут продать странам НАТО ракеты средней дальности для Киева
CNN: США могут продать странам НАТО ракеты средней дальности для Киева - РИА Новости, 14.07.2025
CNN: США могут продать странам НАТО ракеты средней дальности для Киева
США могут продать странам-участницам НАТО для передачи Украине ракеты малой дальности, средней дальности класса "воздух-воздух", а также снаряды для гаубиц,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T19:30:00+03:00
2025-07-14T19:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
вооруженные силы украины
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_665f6608c5370216146119e69b469181.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США могут продать странам-участницам НАТО для передачи Украине ракеты малой дальности, средней дальности класса "воздух-воздух", а также снаряды для гаубиц, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами."В дополнение к ракетным батареям Patriot... США также могут продать ракеты малой дальности, снаряды для гаубиц и ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" странам-членам НАТО, которые затем могут быть переданы Украине", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на человека, знакомого с обсуждениями.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029093756.html
https://ria.ru/20250714/tramp-2029091515.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_69e38904f4ece5819ed9e0ed473f1b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, нато, вооруженные силы украины, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп
CNN: США могут продать странам НАТО ракеты средней дальности для Киева

CNN: США могут продать странам НАТО для передачи ВСУ ракеты и снаряды для гаубиц

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США могут продать странам-участницам НАТО для передачи Украине ракеты малой дальности, средней дальности класса "воздух-воздух", а также снаряды для гаубиц, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева
Вчера, 18:37
"В дополнение к ракетным батареям Patriot... США также могут продать ракеты малой дальности, снаряды для гаубиц и ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" странам-членам НАТО, которые затем могут быть переданы Украине", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на человека, знакомого с обсуждениями.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина
Вчера, 18:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала