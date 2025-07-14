https://ria.ru/20250714/cnn-2029104294.html

CNN: США могут продать странам НАТО ракеты средней дальности для Киева

CNN: США могут продать странам НАТО ракеты средней дальности для Киева - РИА Новости, 14.07.2025

CNN: США могут продать странам НАТО ракеты средней дальности для Киева

США могут продать странам-участницам НАТО для передачи Украине ракеты малой дальности, средней дальности класса "воздух-воздух", а также снаряды для гаубиц,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:30:00+03:00

2025-07-14T19:30:00+03:00

2025-07-14T19:47:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США могут продать странам-участницам НАТО для передачи Украине ракеты малой дальности, средней дальности класса "воздух-воздух", а также снаряды для гаубиц, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами."В дополнение к ракетным батареям Patriot... США также могут продать ракеты малой дальности, снаряды для гаубиц и ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" странам-членам НАТО, которые затем могут быть переданы Украине", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на человека, знакомого с обсуждениями.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029093756.html

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в мире, сша, украина, нато, вооруженные силы украины, дональд трамп