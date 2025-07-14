Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области проведут проверку после гибели людей на пляже - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 14.07.2025 (обновлено: 14:57 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/chp-2029022658.html
В Тульской области проведут проверку после гибели людей на пляже
В Тульской области проведут проверку после гибели людей на пляже - РИА Новости, 14.07.2025
В Тульской области проведут проверку после гибели людей на пляже
Проверку организации летнего отдыха граждан у водоемов осуществят после гибели людей в результате удара молнии на пляже в Тульской области, сообщила журналистам РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:49:00+03:00
2025-07-14T14:57:00+03:00
тульская область
происшествия
россия
алексинский район
юрий щербаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
ТУЛА, 14 июл - РИА Новости. Проверку организации летнего отдыха граждан у водоемов осуществят после гибели людей в результате удара молнии на пляже в Тульской области, сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры."В связи с инцидентом в Бунырево организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан у водоемов, ее проведение поручено Алексинской межрайонной прокуратуре. Алексинский межрайонный прокурор Юрий Щербаков выехал на место", - говорится в сообщении.В понедельник СУСК России по Тульской области сообщил о гибели людей на пляже водоема в Алексинском районе.По данным источника РИА Новости, в результате происшествия погибли три человека, среди них несовершеннолетний.
https://realty.ria.ru/20250704/molnija-2027153810.html
тульская область
россия
алексинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, происшествия, россия, алексинский район, юрий щербаков
Тульская область, Происшествия, Россия, Алексинский район, Юрий Щербаков
В Тульской области проведут проверку после гибели людей на пляже

Прокуратура начала проверку после ЧП с ударом молнии на пляже в Тульской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 14 июл - РИА Новости. Проверку организации летнего отдыха граждан у водоемов осуществят после гибели людей в результате удара молнии на пляже в Тульской области, сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.
"В связи с инцидентом в Бунырево организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан у водоемов, ее проведение поручено Алексинской межрайонной прокуратуре. Алексинский межрайонный прокурор Юрий Щербаков выехал на место", - говорится в сообщении.
В понедельник СУСК России по Тульской области сообщил о гибели людей на пляже водоема в Алексинском районе.
По данным источника РИА Новости, в результате происшествия погибли три человека, среди них несовершеннолетний.
Многофункциональный комплекс Лахта-центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Молния попала в "Лахта Центр" в Петербурге
4 июля, 12:46
 
Тульская областьПроисшествияРоссияАлексинский районЮрий Щербаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала