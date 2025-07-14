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В Тульской области проведут проверку после гибели людей на пляже

В Тульской области проведут проверку после гибели людей на пляже - РИА Новости, 14.07.2025

В Тульской области проведут проверку после гибели людей на пляже

Проверку организации летнего отдыха граждан у водоемов осуществят после гибели людей в результате удара молнии на пляже в Тульской области, сообщила журналистам РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:49:00+03:00

2025-07-14T14:49:00+03:00

2025-07-14T14:57:00+03:00

тульская область

происшествия

россия

алексинский район

юрий щербаков

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ТУЛА, 14 июл - РИА Новости. Проверку организации летнего отдыха граждан у водоемов осуществят после гибели людей в результате удара молнии на пляже в Тульской области, сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры."В связи с инцидентом в Бунырево организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан у водоемов, ее проведение поручено Алексинской межрайонной прокуратуре. Алексинский межрайонный прокурор Юрий Щербаков выехал на место", - говорится в сообщении.В понедельник СУСК России по Тульской области сообщил о гибели людей на пляже водоема в Алексинском районе.По данным источника РИА Новости, в результате происшествия погибли три человека, среди них несовершеннолетний.

https://realty.ria.ru/20250704/molnija-2027153810.html

тульская область

россия

алексинский район

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тульская область, происшествия, россия, алексинский район, юрий щербаков