https://ria.ru/20250714/chita-2028925612.html

Вода ушла с подтопленных дачных участков в Чите

Вода ушла с подтопленных дачных участков в Чите - РИА Новости, 14.07.2025

Вода ушла с подтопленных дачных участков в Чите

Вода стала уходить из подтопленных паводком приусадебных участков и территорий Читы и Читинского района, к работе приступили оценочные комиссии, сообщил в своём РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T04:06:00+03:00

2025-07-14T04:06:00+03:00

2025-07-14T04:06:00+03:00

происшествия

чита

читинский район

россия

александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Вода стала уходить из подтопленных паводком приусадебных участков и территорий Читы и Читинского района, к работе приступили оценочные комиссии, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов. В субботу МЧС России сообщило, что берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах из-за подъёма уровня воды в реке Чита после ливней вблизи СНТ "Шишкино-Остров". Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы из-за угрозы подтопления. К вечеру субботы спасатели эвакуировали более 20 человек в Чите из зоны паводка. По данным на вечер, вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах. "Вода уходит, сейчас важно провести работу по восстановлению насыпей, где это необходимо и расчистку русел рек. Комиссии по оценке ущерба уже работают", - написал Осипов. Минприроды Забайкалья в субботу сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы: река постоянно поднималась весь день, к 22.00 (16.00 мск), уровень воды вырос до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра. Пик паводка прошёл в Чите в воскресенье ночью, когда уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров. Губернатор в понедельник сообщил, что в пик паводка вода дошла до 407 сантиметров, что стало больше, чем при сильнейшем наводнении 2018 года. Мэрия Читы уточняла, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Шёл постоянный мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов.

https://ria.ru/20250714/chita-2028924307.html

https://ria.ru/20250712/chita-2028774967.html

чита

читинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чита, читинский район, россия, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)