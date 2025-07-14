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Вода ушла с подтопленных дачных участков в Чите - РИА Новости, 14.07.2025
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04:06 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/chita-2028925612.html
Вода ушла с подтопленных дачных участков в Чите
Вода ушла с подтопленных дачных участков в Чите - РИА Новости, 14.07.2025
Вода ушла с подтопленных дачных участков в Чите
Вода стала уходить из подтопленных паводком приусадебных участков и территорий Читы и Читинского района, к работе приступили оценочные комиссии, сообщил в своём РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T04:06:00+03:00
2025-07-14T04:06:00+03:00
происшествия
чита
читинский район
россия
александр осипов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Вода стала уходить из подтопленных паводком приусадебных участков и территорий Читы и Читинского района, к работе приступили оценочные комиссии, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов. В субботу МЧС России сообщило, что берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах из-за подъёма уровня воды в реке Чита после ливней вблизи СНТ "Шишкино-Остров". Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы из-за угрозы подтопления. К вечеру субботы спасатели эвакуировали более 20 человек в Чите из зоны паводка. По данным на вечер, вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах. "Вода уходит, сейчас важно провести работу по восстановлению насыпей, где это необходимо и расчистку русел рек. Комиссии по оценке ущерба уже работают", - написал Осипов. Минприроды Забайкалья в субботу сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы: река постоянно поднималась весь день, к 22.00 (16.00 мск), уровень воды вырос до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра. Пик паводка прошёл в Чите в воскресенье ночью, когда уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров. Губернатор в понедельник сообщил, что в пик паводка вода дошла до 407 сантиметров, что стало больше, чем при сильнейшем наводнении 2018 года. Мэрия Читы уточняла, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Шёл постоянный мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов.
https://ria.ru/20250714/chita-2028924307.html
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читинский район
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происшествия, чита, читинский район, россия, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Происшествия, Чита, Читинский район, Россия, Александр Осипов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Вода ушла с подтопленных дачных участков в Чите

Губернатор Осипов: вода стала уходить с подтопленных дачных участков в Чите

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПоследствия сильного ливня в Чите
Последствия сильного ливня в Чите - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Последствия сильного ливня в Чите. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Вода стала уходить из подтопленных паводком приусадебных участков и территорий Читы и Читинского района, к работе приступили оценочные комиссии, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов.
В субботу МЧС России сообщило, что берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах из-за подъёма уровня воды в реке Чита после ливней вблизи СНТ "Шишкино-Остров". Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы из-за угрозы подтопления. К вечеру субботы спасатели эвакуировали более 20 человек в Чите из зоны паводка. По данным на вечер, вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах.
Паводок в Забайкальском крае. 10 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Уровень воды в Чите в пик паводка достиг 407 сантиметров
03:34
"Вода уходит, сейчас важно провести работу по восстановлению насыпей, где это необходимо и расчистку русел рек. Комиссии по оценке ущерба уже работают", - написал Осипов.
Минприроды Забайкалья в субботу сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы: река постоянно поднималась весь день, к 22.00 (16.00 мск), уровень воды вырос до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра. Пик паводка прошёл в Чите в воскресенье ночью, когда уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров. Губернатор в понедельник сообщил, что в пик паводка вода дошла до 407 сантиметров, что стало больше, чем при сильнейшем наводнении 2018 года.
Мэрия Читы уточняла, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Шёл постоянный мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов.
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Чите усилили защиту от паводка
12 июля, 16:56
 
ПроисшествияЧитаЧитинский районРоссияАлександр ОсиповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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