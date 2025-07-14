Вода ушла с подтопленных дачных участков в Чите
Губернатор Осипов: вода стала уходить с подтопленных дачных участков в Чите
Последствия сильного ливня в Чите. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Вода стала уходить из подтопленных паводком приусадебных участков и территорий Читы и Читинского района, к работе приступили оценочные комиссии, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов.
В субботу МЧС России сообщило, что берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах из-за подъёма уровня воды в реке Чита после ливней вблизи СНТ "Шишкино-Остров". Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы из-за угрозы подтопления. К вечеру субботы спасатели эвакуировали более 20 человек в Чите из зоны паводка. По данным на вечер, вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах.
"Вода уходит, сейчас важно провести работу по восстановлению насыпей, где это необходимо и расчистку русел рек. Комиссии по оценке ущерба уже работают", - написал Осипов.
Минприроды Забайкалья в субботу сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы: река постоянно поднималась весь день, к 22.00 (16.00 мск), уровень воды вырос до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра. Пик паводка прошёл в Чите в воскресенье ночью, когда уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров. Губернатор в понедельник сообщил, что в пик паводка вода дошла до 407 сантиметров, что стало больше, чем при сильнейшем наводнении 2018 года.
Мэрия Читы уточняла, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Шёл постоянный мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов.
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