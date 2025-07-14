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Глава Минтруда рассказал о количестве многодетных семей в России
Глава Минтруда рассказал о количестве многодетных семей в России - РИА Новости, 14.07.2025
Глава Минтруда рассказал о количестве многодетных семей в России
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день число многодетных семей в России составляет 2,8 миллиона. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:40:00+03:00
2025-07-14T14:40:00+03:00
2025-07-14T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день число многодетных семей в России составляет 2,8 миллиона. "Сегодня в нашей стране уже 2,8 миллиона многодетных семей, из них в реестре (многодетных семей - ред.) уже 2,1 миллиона. Мы его наполняем", - сказал Котяков на совещании по социальным вопросам. В понедельник президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.Российские семьи получили возможность оформления статуса многодетной семьи в январе 2024 года благодаря указу президента РФ. Такие семьи могут получить удостоверение, которое будет подтверждать их право на получение федеральных и региональных мер поддержки.
https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html
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общество, россия, антон котяков, владимир путин, татьяна голикова
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Глава Минтруда рассказал о количестве многодетных семей в России
Котяков: в РФ 2,8 млн многодетных семей