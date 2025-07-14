https://ria.ru/20250714/bykov-2029021611.html

МВД объявило в розыск писателя Быкова*

МВД объявило в розыск писателя Быкова* - РИА Новости, 14.07.2025

МВД объявило в розыск писателя Быкова*

МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:45:00+03:00

2025-07-14T14:45:00+03:00

2025-07-14T14:54:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.По какой статье разыскивается Быков*, не уточняется.СК РФ в конце апреля сообщало, что Быков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)