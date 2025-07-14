https://ria.ru/20250714/bykov-2029021611.html
МВД объявило в розыск писателя Быкова*
МВД объявило в розыск писателя Быкова* - РИА Новости, 14.07.2025
МВД объявило в розыск писателя Быкова*
МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:45:00+03:00
2025-07-14T14:45:00+03:00
2025-07-14T14:54:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_0:88:2249:1353_1920x0_80_0_0_998c4e1c5589b160023a47ee0ede12c5.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.По какой статье разыскивается Быков*, не уточняется.СК РФ в конце апреля сообщало, что Быков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_246:0:2050:1353_1920x0_80_0_0_319dc570abfcabe08feecf42e9f0b3ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД объявило в розыск писателя Быкова*
МВД РФ объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова