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МВД объявило в розыск писателя Быкова* - РИА Новости, 14.07.2025
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14:45 14.07.2025 (обновлено: 14:54 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/bykov-2029021611.html
МВД объявило в розыск писателя Быкова*
МВД объявило в розыск писателя Быкова* - РИА Новости, 14.07.2025
МВД объявило в розыск писателя Быкова*
МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:45:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.По какой статье разыскивается Быков*, не уточняется.СК РФ в конце апреля сообщало, что Быков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД объявило в розыск писателя Быкова*

МВД РФ объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков*
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Писатель Дмитрий Быков*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.
© МВД РоссииОриентировка на розыск Дмитрия Быкова*
Ориентировка на розыск Дмитрия Быкова* - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© МВД России
Ориентировка на розыск Дмитрия Быкова*
По какой статье разыскивается Быков*, не уточняется.
СК РФ в конце апреля сообщало, что Быков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Блогер-иноагент Варламов* через суд взыскал с должника крупную сумму денег
12 июля, 11:00
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ОбществоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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