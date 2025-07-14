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Умер скульптор Владимир Буйначев - РИА Новости, 14.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:18 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/buynachev-2029004092.html
Умер скульптор Владимир Буйначев
Умер скульптор Владимир Буйначев - РИА Новости, 14.07.2025
Умер скульптор Владимир Буйначев
Ушел из жизни заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, скульптор Владимир Буйначёв, сообщается в официальном... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:18:00+03:00
2025-07-14T13:18:00+03:00
культура
российская академия художеств
москва
происшествия
владимир буйначев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ушел из жизни заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, скульптор Владимир Буйначёв, сообщается в официальном Telegram-канале Парка Горького. "Ушел из жизни скульптор Владимир Буйначёв", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве находятся его монументальные произведения "Святой Георгий", "Победительница", "Пегас", "Всадник" и другие. В постоянной экспозиции Музеона хранится несколько скульптур автора, в их числе: "Фонтан любви, фонтан живой", "Победитель", "Поклонение волхвов", "Всадник". Одна из наиболее известных "Но время, время, Александр Сергеевич…" изображает Пушкина с розой. "Владимир Буйначев был заслуженным художником Российской Федерации, академиком Российской академии художеств. Более 40 лет посвятил скульптуре, создав свыше 200 произведений. Занимался живописью, исследованием памятников русской литературы, был писателем и поэтом. Светлая память", - добавляется в сообщении.
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российская академия художеств, москва, происшествия, владимир буйначев
Культура, Российская академия художеств, Москва, Происшествия, Владимир Буйначев
Умер скульптор Владимир Буйначев

Умер заслуженный художник РФ Владимир Буйначев

© Фото : Российская академия художествСкульптор Владимир Буйначёв
Скульптор Владимир Буйначёв - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Российская академия художеств
Скульптор Владимир Буйначёв. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ушел из жизни заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, скульптор Владимир Буйначёв, сообщается в официальном Telegram-канале Парка Горького.
"Ушел из жизни скульптор Владимир Буйначёв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве находятся его монументальные произведения "Святой Георгий", "Победительница", "Пегас", "Всадник" и другие. В постоянной экспозиции Музеона хранится несколько скульптур автора, в их числе: "Фонтан любви, фонтан живой", "Победитель", "Поклонение волхвов", "Всадник". Одна из наиболее известных "Но время, время, Александр Сергеевич…" изображает Пушкина с розой.
"Владимир Буйначев был заслуженным художником Российской Федерации, академиком Российской академии художеств. Более 40 лет посвятил скульптуре, создав свыше 200 произведений. Занимался живописью, исследованием памятников русской литературы, был писателем и поэтом. Светлая память", - добавляется в сообщении.
 
КультураРоссийская академия художествМоскваПроисшествияВладимир Буйначев
 
 
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