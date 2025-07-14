https://ria.ru/20250714/buynachev-2029004092.html

Умер скульптор Владимир Буйначев

Умер скульптор Владимир Буйначев - РИА Новости, 14.07.2025

Умер скульптор Владимир Буйначев

Ушел из жизни заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, скульптор Владимир Буйначёв, сообщается в официальном... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:18:00+03:00

2025-07-14T13:18:00+03:00

2025-07-14T13:18:00+03:00

культура

российская академия художеств

москва

происшествия

владимир буйначев

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ушел из жизни заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, скульптор Владимир Буйначёв, сообщается в официальном Telegram-канале Парка Горького. "Ушел из жизни скульптор Владимир Буйначёв", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве находятся его монументальные произведения "Святой Георгий", "Победительница", "Пегас", "Всадник" и другие. В постоянной экспозиции Музеона хранится несколько скульптур автора, в их числе: "Фонтан любви, фонтан живой", "Победитель", "Поклонение волхвов", "Всадник". Одна из наиболее известных "Но время, время, Александр Сергеевич…" изображает Пушкина с розой. "Владимир Буйначев был заслуженным художником Российской Федерации, академиком Российской академии художеств. Более 40 лет посвятил скульптуре, создав свыше 200 произведений. Занимался живописью, исследованием памятников русской литературы, был писателем и поэтом. Светлая память", - добавляется в сообщении.

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия художеств, москва, происшествия, владимир буйначев