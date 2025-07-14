https://ria.ru/20250714/burjatija-2029036069.html
В Бурятии ищут троих мужчин, выехавших на рыбалку
В Бурятии ищут троих мужчин, выехавших на рыбалку - РИА Новости, 14.07.2025
В Бурятии ищут троих мужчин, выехавших на рыбалку
Трое мужчин выехали два дня назад на Байкал в Кабанском районе Бурятии на рыбалку и пропали, их ищут спасатели, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:39:00+03:00
2025-07-14T15:39:00+03:00
2025-07-14T17:39:00+03:00
происшествия
байкал
кабанский район
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 14 июл - РИА Новости. Трое мужчин выехали два дня назад на Байкал в Кабанском районе Бурятии на рыбалку и пропали, их ищут спасатели, сообщил региональный главк МЧС. "По имеющейся информации, трое мужчин выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе населенного пункта Лемасово 12 июля и до настоящего времени не вернулись. Накануне спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на лодке Стрингер обследовали 280 квадратных километров акватории озера", - говорится в сообщении. Отмечается, что поисковые работы пока результата не дали.
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байкал
кабанский район
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происшествия, байкал, кабанский район, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Кабанский район, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии ищут троих мужчин, выехавших на рыбалку
В Кабанском районе Бурятии трое мужчин выехали на рыбалку и пропали