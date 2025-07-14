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Мужчина без прав на моторной лодке наехал на купающегося в озере в Бурятии - РИА Новости, 14.07.2025
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06:45 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/burjatija-2028932115.html
Мужчина без прав на моторной лодке наехал на купающегося в озере в Бурятии
Мужчина без прав на моторной лодке наехал на купающегося в озере в Бурятии - РИА Новости, 14.07.2025
Мужчина без прав на моторной лодке наехал на купающегося в озере в Бурятии
Моторная лодка под управлением мужчины без прав наехала на купающегося в Гусином озере в Бурятии, у пострадавшего рваные раны лица и повреждение плеча, сообщила РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:45:00+03:00
2025-07-14T06:45:00+03:00
происшествия
республика бурятия
селенгинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 14 июл - РИА Новости. Моторная лодка под управлением мужчины без прав наехала на купающегося в Гусином озере в Бурятии, у пострадавшего рваные раны лица и повреждение плеча, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "На Гусином озере (Селенгинский район Республики Бурятия) катер наехал на мужчину, который вынырнул из воды. Пострадавший получил рваные раны лица и повреждение плеча", - говорится в сообщении. Транспортная прокуратура организовала проверку. По данным Восточного МСУТ СК, инцидент произошел в субботу около 17.00 (12.00 мск). Отмечается, что водитель моторной лодки не имел прав на её управление. Она изъята. Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Гусиное озеро - второе по площади озеро в Бурятии после Байкала, известное в республике место отдыха. Оно находится в 100 километрах от Улан-Удэ.
https://ria.ru/20250525/mchs-2019013797.html
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республика бурятия
селенгинский район
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происшествия, республика бурятия, селенгинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Бурятия, Селенгинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина без прав на моторной лодке наехал на купающегося в озере в Бурятии

Моторная лодка наехала на купающегося в Гусином озере в Бурятии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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УЛАН-УДЭ, 14 июл - РИА Новости. Моторная лодка под управлением мужчины без прав наехала на купающегося в Гусином озере в Бурятии, у пострадавшего рваные раны лица и повреждение плеча, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"На Гусином озере (Селенгинский район Республики Бурятия) катер наехал на мужчину, который вынырнул из воды. Пострадавший получил рваные раны лица и повреждение плеча", - говорится в сообщении.
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Транспортная прокуратура организовала проверку.
По данным Восточного МСУТ СК, инцидент произошел в субботу около 17.00 (12.00 мск). Отмечается, что водитель моторной лодки не имел прав на её управление. Она изъята. Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
Гусиное озеро - второе по площади озеро в Бурятии после Байкала, известное в республике место отдыха. Оно находится в 100 километрах от Улан-Удэ.
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ПроисшествияРеспублика БурятияСеленгинский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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