https://ria.ru/20250714/burjatija-2028932115.html

Мужчина без прав на моторной лодке наехал на купающегося в озере в Бурятии

Мужчина без прав на моторной лодке наехал на купающегося в озере в Бурятии - РИА Новости, 14.07.2025

Мужчина без прав на моторной лодке наехал на купающегося в озере в Бурятии

Моторная лодка под управлением мужчины без прав наехала на купающегося в Гусином озере в Бурятии, у пострадавшего рваные раны лица и повреждение плеча, сообщила РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T06:45:00+03:00

2025-07-14T06:45:00+03:00

2025-07-14T06:45:00+03:00

происшествия

республика бурятия

селенгинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 14 июл - РИА Новости. Моторная лодка под управлением мужчины без прав наехала на купающегося в Гусином озере в Бурятии, у пострадавшего рваные раны лица и повреждение плеча, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "На Гусином озере (Селенгинский район Республики Бурятия) катер наехал на мужчину, который вынырнул из воды. Пострадавший получил рваные раны лица и повреждение плеча", - говорится в сообщении. Транспортная прокуратура организовала проверку. По данным Восточного МСУТ СК, инцидент произошел в субботу около 17.00 (12.00 мск). Отмечается, что водитель моторной лодки не имел прав на её управление. Она изъята. Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Гусиное озеро - второе по площади озеро в Бурятии после Байкала, известное в республике место отдыха. Оно находится в 100 километрах от Улан-Удэ.

https://ria.ru/20250525/mchs-2019013797.html

https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика бурятия, селенгинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)