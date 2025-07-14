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Беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в ЛНР
Беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в ЛНР - РИА Новости, 14.07.2025
Беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в ЛНР
Украинский беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в Кременной в ЛНР, в результате чего вспыхнул пожар, сообщили в главном управлении МЧС России по... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T19:11:00+03:00
2025-07-14T19:11:00+03:00
2025-07-14T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в Кременной в ЛНР, в результате чего вспыхнул пожар, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. "В службу 101 Кременной поступило сообщение об атаке БПЛА на трансформаторную подстанцию, в результате чего произошло возгорание... Огнем уничтожен трансформатор 110 кВт..." - говорится в сообщении МЧС ЛНР в Telegram-канале. Отмечается, что спасатели ликвидировали огонь менее чем за два часа, на месте работали восемь сотрудников ведомства и две единицы спецтехники.
https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028928321.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, кременная, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в ЛНР
МЧС: БПЛА атаковал трансформаторную подстанцию в Кременной в ЛНР, вспыхнул пожар