https://ria.ru/20250714/bpla-2029101897.html

Беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в ЛНР

Беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в ЛНР - РИА Новости, 14.07.2025

Беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в ЛНР

Украинский беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в Кременной в ЛНР, в результате чего вспыхнул пожар, сообщили в главном управлении МЧС России по... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:11:00+03:00

2025-07-14T19:11:00+03:00

2025-07-14T19:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в Кременной в ЛНР, в результате чего вспыхнул пожар, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. "В службу 101 Кременной поступило сообщение об атаке БПЛА на трансформаторную подстанцию, в результате чего произошло возгорание... Огнем уничтожен трансформатор 110 кВт..." - говорится в сообщении МЧС ЛНР в Telegram-канале. Отмечается, что спасатели ликвидировали огонь менее чем за два часа, на месте работали восемь сотрудников ведомства и две единицы спецтехники.

https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028928321.html

луганская народная республика

кременная

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луганская народная республика, кременная, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)