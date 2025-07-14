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Санду может попытаться помешать блоку "Победа" в выборах, считает оппозиция - РИА Новости, 14.07.2025
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10:13 14.07.2025 (обновлено: 13:35 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/blok-2028956988.html
Санду может попытаться помешать блоку "Победа" в выборах, считает оппозиция
Санду может попытаться помешать блоку "Победа" в выборах, считает оппозиция - РИА Новости, 14.07.2025
Санду может попытаться помешать блоку "Победа" в выборах, считает оппозиция
Оппозиционный блок "Победа" готов к тому, что власти Молдавии и лично президент республики Майя Санду могут попытаться помешать ему участвовать в парламентских... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:13:00+03:00
2025-07-14T13:35:00+03:00
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
илан шор
евгения гуцул
sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" готов к тому, что власти Молдавии и лично президент республики Майя Санду могут попытаться помешать ему участвовать в парламентских выборах, заявил член полифтормирования Павел Вережану. Лидеры блока "Победа" в понедельник подают документы в центризбирком для участия в парламентских выборах. Сторонники блока собрались перед зданием ЦИК, чтобы поддержать своих руководителей, они принесли плакаты с призывами: "Вернём демократию в Молдову", "Победа — голос народа". "Настал тот день, когда блок "Победа" подаст документы для участия в парламентских выборах 2025 года, это означает, что у Молдавии появился шанс к возрождению нашей страны, возрождению экономики, потому что только Илан Шор и его команда могут изменить жизнь в стране к лучшему. Мы сегодня поддержим наших председателей из блока "Победа" при подаче документов в ЦИК и будем наблюдать, как майя Санду со всей бессовестностью будет пытаться помешать нам", - заявил на импровизированном митинге Вережану. По его словам, блок "Победа" намерен отстаивать свое право на участие в избирательном процессе. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250713/moldavija-2028891151.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, илан шор, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, в мире
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Илан Шор, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, В мире
Санду может попытаться помешать блоку "Победа" в выборах, считает оппозиция

Вережану: блок "Победа" готов к вмешательству Санду в выборы

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramСторонники молдавского блока "Победа" на митинге у здания Апелляционной палаты Кишинева
Сторонники молдавского блока Победа на митинге у здания Апелляционной палаты Кишинева - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Сторонники молдавского блока "Победа" на митинге у здания Апелляционной палаты Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" готов к тому, что власти Молдавии и лично президент республики Майя Санду могут попытаться помешать ему участвовать в парламентских выборах, заявил член полифтормирования Павел Вережану.
Лидеры блока "Победа" в понедельник подают документы в центризбирком для участия в парламентских выборах. Сторонники блока собрались перед зданием ЦИК, чтобы поддержать своих руководителей, они принесли плакаты с призывами: "Вернём демократию в Молдову", "Победа — голос народа".
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"Настал тот день, когда блок "Победа" подаст документы для участия в парламентских выборах 2025 года, это означает, что у Молдавии появился шанс к возрождению нашей страны, возрождению экономики, потому что только Илан Шор и его команда могут изменить жизнь в стране к лучшему. Мы сегодня поддержим наших председателей из блока "Победа" при подаче документов в ЦИК и будем наблюдать, как майя Санду со всей бессовестностью будет пытаться помешать нам", - заявил на импровизированном митинге Вережану.
По его словам, блок "Победа" намерен отстаивать свое право на участие в избирательном процессе.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияКишиневГагаузияМайя СандуИлан ШорЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецВ мире
 
 
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