Санду может попытаться помешать блоку "Победа" в выборах, считает оппозиция
Вережану: блок "Победа" готов к вмешательству Санду в выборы
© Фото : Sputnik Молдова/TelegramСторонники молдавского блока "Победа" на митинге у здания Апелляционной палаты Кишинева
Сторонники молдавского блока "Победа" на митинге у здания Апелляционной палаты Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" готов к тому, что власти Молдавии и лично президент республики Майя Санду могут попытаться помешать ему участвовать в парламентских выборах, заявил член полифтормирования Павел Вережану.
Лидеры блока "Победа" в понедельник подают документы в центризбирком для участия в парламентских выборах. Сторонники блока собрались перед зданием ЦИК, чтобы поддержать своих руководителей, они принесли плакаты с призывами: "Вернём демократию в Молдову", "Победа — голос народа".
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"Настал тот день, когда блок "Победа" подаст документы для участия в парламентских выборах 2025 года, это означает, что у Молдавии появился шанс к возрождению нашей страны, возрождению экономики, потому что только Илан Шор и его команда могут изменить жизнь в стране к лучшему. Мы сегодня поддержим наших председателей из блока "Победа" при подаче документов в ЦИК и будем наблюдать, как майя Санду со всей бессовестностью будет пытаться помешать нам", - заявил на импровизированном митинге Вережану.
По его словам, блок "Победа" намерен отстаивать свое право на участие в избирательном процессе.
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.