https://ria.ru/20250714/blok-2028956988.html

Санду может попытаться помешать блоку "Победа" в выборах, считает оппозиция

Санду может попытаться помешать блоку "Победа" в выборах, считает оппозиция - РИА Новости, 14.07.2025

Санду может попытаться помешать блоку "Победа" в выборах, считает оппозиция

Оппозиционный блок "Победа" готов к тому, что власти Молдавии и лично президент республики Майя Санду могут попытаться помешать ему участвовать в парламентских... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:13:00+03:00

2025-07-14T10:13:00+03:00

2025-07-14T13:35:00+03:00

молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

илан шор

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965958168_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8fa2bac1c1efb436f106ef7d54f7aabf.jpg

КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" готов к тому, что власти Молдавии и лично президент республики Майя Санду могут попытаться помешать ему участвовать в парламентских выборах, заявил член полифтормирования Павел Вережану. Лидеры блока "Победа" в понедельник подают документы в центризбирком для участия в парламентских выборах. Сторонники блока собрались перед зданием ЦИК, чтобы поддержать своих руководителей, они принесли плакаты с призывами: "Вернём демократию в Молдову", "Победа — голос народа". "Настал тот день, когда блок "Победа" подаст документы для участия в парламентских выборах 2025 года, это означает, что у Молдавии появился шанс к возрождению нашей страны, возрождению экономики, потому что только Илан Шор и его команда могут изменить жизнь в стране к лучшему. Мы сегодня поддержим наших председателей из блока "Победа" при подаче документов в ЦИК и будем наблюдать, как майя Санду со всей бессовестностью будет пытаться помешать нам", - заявил на импровизированном митинге Вережану. По его словам, блок "Победа" намерен отстаивать свое право на участие в избирательном процессе. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250713/moldavija-2028891151.html

https://ria.ru/20250713/moldavija-2028871933.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, илан шор, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, в мире