https://ria.ru/20250714/bitkoin-2028932773.html
Стоимость биткоина превысила 120 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 120 тысяч долларов - РИА Новости, 14.07.2025
Стоимость биткоина превысила 120 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 120 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:49:00+03:00
2025-07-14T06:49:00+03:00
2025-07-14T08:34:00+03:00
в мире
биткоин
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/21/1512272199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dd370a89942f6b245bc5c1b99280937.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 120 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance."По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 120 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 121 214,56 долларов", — говорится на сайте.Предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу, тогда его стоимость превысила 116 тысяч.Как свидетельствует информация биржи, с начала года эта криптовалюта в основном отличалась укреплением к доллару. Тем не менее с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250621/sechin-2024465822.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/21/1512272199_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3bea5ab9eec9cb9d743bd9786fdd2634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, биткоин, экономика, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Биткоин, Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Стоимость биткоина превысила 120 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 120 тысяч долларов