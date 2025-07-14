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Стоимость биткоина превысила 120 тысяч долларов - РИА Новости, 14.07.2025
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06:49 14.07.2025 (обновлено: 08:34 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/bitkoin-2028932773.html
Стоимость биткоина превысила 120 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 120 тысяч долларов - РИА Новости, 14.07.2025
Стоимость биткоина превысила 120 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 120 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:49:00+03:00
2025-07-14T08:34:00+03:00
в мире
биткоин
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 120 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance."По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 120 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 121 214,56 долларов", — говорится на сайте.Предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу, тогда его стоимость превысила 116 тысяч.Как свидетельствует информация биржи, с начала года эта криптовалюта в основном отличалась укреплением к доллару. Тем не менее с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.
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в мире, биткоин, экономика, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Биткоин, Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Стоимость биткоина превысила 120 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 120 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 120 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance.
"По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 120 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 121 214,56 долларов", — говорится на сайте.
Предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу, тогда его стоимость превысила 116 тысяч.
Как свидетельствует информация биржи, с начала года эта криптовалюта в основном отличалась укреплением к доллару. Тем не менее с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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В миреБиткоинЭкономикаСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
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